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آیتالله حاج سیدمحمد حسینی زنجانی در پی ارتحال ملکوتی آیتاللهالعظمی سیدموسی شبیری زنجانی، با صدور پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ آیتالله حاج سیدمحمد حسینی زنجانی در پی ارتحال ملکوتی آیتاللهالعظمی سیدموسی شبیری زنجانی، با صدور پیامی این ضایعه را به محضر امام زمان(عج)، علما و حوزههای علمیه، بیت مکرم و عموم ارادتمندان و مقلدان آن مرحوم تسلیت گفت.
بسماللهالرحمنالرحیم
قال صلواةاللهعلیه ما قَبَضَ اللّه ُ تَعالى عالِماً مِن هذهِ الاُمَّةِ إلاّ کانَ ثَغرَةٌ فِی الإسلامِ لاتُسَدُّ ثُلمَتُهُ إلى یَومِ القِیامَةِ
با اندوهی بسیار ضایعهٔ اسفبار ارتحال ملکوتی فقیه بزرگوار و مرجع پرهیزکار مرحوم آیةاللهالعظمی حاج سیّد موسی شبیری زنجانی (قدساللهسره) را به محضر مبارک حضرت صاحبالأمر امام زمان عجلاللهتعالیفرجه، علمای اعلام و حوزههای علمیه و بالأخص آقازادگان محترم و بیت مکرم و عموم ارادتمندان و مقلدین ایشان تسلیت و تعزیت عرض مینمایم.
سابقهٔ قدیمی ارادت عریق به آن بزرگوار و والد جلیلالقدرشان و ارتباط صمیمی و نزدیک ایشان با مرحوم والد و جدّ ماجد (رحمهماللهتعالی) همواره گواه شخصیتی حقیقتاً کمنظیر بود که همراه با مقامات رفیع تقوا و فقاهت، در مکارم اخلاق، اخلاص و اعتدال اسوهای استوار و ماندگار بودند که امید است الگوی درخشانی برای همگان و به ویژه علما و طلاب حوزههای علمیه قرار بگیرند.
خداوند رحمان جلّت قدرته، بر علوّ درجات آن فقید سعید بیفزاید و بازماندگان ایشان را مشمول اجر و فضل خود قرار دهد و خسارت عظیم فقدان آن عالم ربّانی را جبران فرماید بفرج ولیّه وحجتّه علی خلقه علیهالسلام.
مشهدالرضا علیهآلافالتحیةوالثناء
محمّد الحسینیالموسویالزنجانی
۹ ربیعالثانی ۱۴۴۸