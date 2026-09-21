پایان انتخابات سراسری پارلمانی روسیه با مشارکت ۵۶ درصدی
کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه اعلام کرد: با وجود حملات پهپادی، تهدیدها و تلاشها برای ایجاد اختلال سه روز روند اخذ رأی، میزان مشارکت در انتخابات به نصاب ۵۶.۶۶ درصد رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
از مسکو؛ کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه اعلام کرد: با وجود حملات پهپادی، تهدیدها و تلاشها برای ایجاد اختلال سه روز روند اخذ رأی، میزان مشارکت در انتخابات به نصاب ۵۶.۶۶ درصد رسید.
انتخابات سراسری مجلس دومای دولتی روسیه برای کسب ۴۵۰ کرسی پارلمان، انتخابات شوراهای محلی ۳۹ منطقه، انتخابات رؤسای ۱۰ منطقه و نیز انتخابات شوراهای عالی ۱۰ استان بطور همزمان و طی روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه در حالی برگزار شد که ارتش اوکراین گستردهترین حملات پهپادی علیه اهدافی در سرتاسر این کشور اجرا کرد.
با پایان رأیگیری از شهروندان داخل و خارج از روسیه، رسانههای این کشور روز دوشنبه گزارشهایی از روند برگزاری انتخابات و میزان مشارکت منتشر کردند.
شهروندان روس در داخل کشور و خارج از آن امسال به شیوههای مختلف رأی دادند، برخی با حضور در شعب انتخاباتی، به صورت دستی یا الکترونیک رأی دادند و برخی نیز از سامانه رأیگیری الکترونیکی از راه دور استفاده کردند.
پس از شمارش بیش از ۹۵ درصد آرای انتخابات دومای دولتی، حزب «روسیه واحد» با کسب ۵۷/۸۳ درصد آرا در صدر قرار دارد.
حزب کمونیست فدراسیون روسیه با ۱۳/۸۱ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفته است. حزب لیبرال دموکرات روسیه ۸/۹۷ درصد، حزب «مردم جدید» ۷/۹۶ درصد و حزب «روسیه عادل» ۴/۹۶ درصد آرا را به دست آوردهاند.
رأیگیری در شرایطی برگزار شد که حملاتی علیه تأسیسات غیرنظامی صورت گرفت و کارکنان حوزههای انتخاباتی نیز در میان آسیبدیدگان بودند.
در منطقه زاپوروژیه یک پهپاد اوکراینی، جان رئیس شعبه اخذ رأی را گرفت و اصابت پهپاد به ساختمانی در مسکو چند مجروح برجای گذاشت.
ابعاد برگزاری همزمان این انتخابات نیز بیسابقه بود و در روز یکشنبه که به نام «روز واحد رأیگیری» نامگذاری شده بود، در مجموع ۲۰ هزار و ۷۰۰ نماینده و رئیس نهادهای اداری در بخشهای مختلف انتخاب شدند.
بیش از ۱۱۱ میلیون نفر در داخل روسیه و بیش از یکمیلیون و ۸۰۰ هزار نفر در خارج از کشور امکان رأی دادن داشتند.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه و میخائیل میشوستین، نخستوزیر این کشور، بهصورت غیرحضوری رأی دادند.
همچنین دیمیتری مدودف، رئیس حزب «روسیه واحد»، لئونید اسلوتسکی، رهبر «حزب لیبرال دموکرات روسیه» و آلکسی نچایف، رئیس حزب «مردم جدید»، رأیگیری حضوری را انتخاب کردند.
گنادی زیوگانوف، رهبر حزب کمونیست روسیه نیز قصد داشت به شعبه اخذ رأی مراجعه کند، در حالی که سرگئی میرونوف، رهبر حزب «روسیه عادل»، رأیگیری غیرحضوری را انتخاب کرد.
در خارج از روسیه نیز ۳۳۳ شعبه اخذ رأی در ۱۵۲ کشور فعال بودند.
الا پامفیلووا، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، شرایط برگزاری «روز واحد رأیگیری» در خارج از کشور را «بسیار دشوار» توصیف کرد.
همچنین ۱۰ مرکز رأیگیری در نزدیکی مرز در مناطق لنینگراد، کالینینگراد و پسکوف ایجاد شده بود.
در سیدنی استرالیا نیز تلاش برای ایجاد اختلال در روند رأیگیری مقابل سرکنسولگری روسیه با مداخله نیروهای داوطلب قزاق روس خنثی شد.
پلیس که میان آنها و شرکتکنندگان در یک تجمع ضد دولتی قرار گرفته بود، از معترضان خواست تجمع را پایان دهند.
حدود ۳۸۰ هزار ناظر بر روند انتخابات نظارت داشتند که بیش از هزار نفر از آنها خارجی بودند و از ۱۳۳ کشور و ۱۳ سازمان بینالمللی آمده بودند.
این انتخابات برای کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه آزمونی جدی بود.
اعضای کمیسیونهای انتخاباتی، خانوادهها و فرزندان آنها با تهدیدهایی مواجه شدند و فقط در روز ۱۸ سپتامبر، ۳۶۷ مورد حادثه مرتبط با انتخابات در نهادهای منطقهای وزارت کشور ثبت شد و در ۱۵ منطقه نیز ۲۴ گزارش جعلی درباره حملات تروریستی احتمالی دریافت شد.
سامانه رأیگیری الکترونیکی از راه دور مسکو نیز هدف حملات قرار گرفت.
به گفته «الا پامفیلووا» رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه ، این حملات از خارج از کشور انجام شده بود.
پامفیلووا گفت: در مجموع بیش از ۱۰۰ میلیون تلاش بالقوه خطرناک برای نفوذ یا ایجاد اختلال در منابع این سامانه مسدود شد.
انتخابات همچنین بدون درگیری و حادثه نبود، در «ساخالین» یک ناظر انتخاباتی ، معاون رئیس شعبه اخذ رأی را از موهایش گرفت و دستهای از موهای او را کند.
دادگاه با درخواست کمیسیون موافقت کرد و این فرد متخلف را از محل اخذ رأی خارج کرد.
در مسکو نیز مواردی از تلاش برای ایجاد اختلال عمدی یا رأی دادن دوگانه ثبت شد.
در «یاکوتسک» پس از آنکه فردی صندوق آراء را باز کرد، کمیسیون حوزه انتخاباتی ۴۰۹ برگه رأی را باطل اعلام کرد.
دفتر بازرس حقوق بشر روسیه همچنین اطلاعاتی درباره گلولهبارانهای منتسب به نیروهای مسلح اوکراین جمعآوری کرد و اعلام کرد که احتمالاً در این خصوص به سازمانهای بینالمللی مراجعه خواهد کرد.
خانم پامفیلووا اعلام کرد از میان ۹۱ هزار کمیسیون انتخاباتی، گزارشهای مربوط به تخلفات کمتر از یکصدم درصد بوده است؛ رقمی که به گفته او چندین برابر کمتر از انتخابات سال ۲۰۲۱ است.
در جمهوریهای دونتسک و لوهانسک و همچنین مناطق زاپوروژیه و خرسون، انتخاب نمایندگان دومای دولتی برای نخستین بار انجام شد.
رأیگیری در این مناطق در شرایط فشار و حملات طرف مقابل برگزار شد، با این حال، میزان مشارکت اعلامشده در هر یک از این مناطق بالا بود و بهترتیب به بیش از ۸۱ درصد، ۷۹.۳۳ درصد، ۷۹.۳۹ درصد و ۷۴.۶۱ درصد رسید.
در منطقه خرسون، اعضای کمیسیونهای انتخاباتی و کارکنان رسانهها با تهدیدهای تلفنی و دیگر تهدیدها مواجه شدند و در پی حمله پهپادی به یک اتوبوس غیرنظامی نیز دو نفر کشته شدند که یکی از آنها اولگا دمیاننکو، از کارکنان کمیسیون انتخاباتی، بود.
در جمهوری لوهانسک، ۱۴ شعبه اخذ رأی در پی حملات نیروهای مسلح اوکراین به منبع برق اضطراری منتقل شدند.
آلکسی لیخاچف، رئیس شرکت «روساتم»، اعلام کرد که در «انرگودار» پهپادها و گلولهبارانها با هدف ترساندن مردم و جلوگیری از حضور آنها در انتخابات انجام شده بود، اما به گفته او، نتیجه معکوس داشت و مردم با وجود تهدیدها، حملات و قطعی برق به مشارکت ادامه دادند.
در منطقه خرسون نیز اعضای کمیسیونها با وجود فشارها به فعالیت خود ادامه دادند.