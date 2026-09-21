آثار افزایش قیمت سوخت بر اقتصاد آمریکا

بر اساس داده‌های دانشگاه براون، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل از آغاز حمله آمریکا به ایران بیش از صد و یازده میلیارد و ششصد میلیون دلار هزینه اضافی به مصرف کنندگان آمریکای وارد کرده است.