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آثار افزایش قیمت سوخت بر اقتصاد آمریکا

بر اساس داده‌های دانشگاه براون، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل از آغاز حمله آمریکا به ایران بیش از صد و یازده میلیارد و ششصد میلیون دلار هزینه اضافی به مصرف کنندگان آمریکای وارد کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۰- ۱۶:۱۳
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برچسب ها: آمریکا ، جنگ علیه ایران ، بستن تنگه هرمز ، افزایش قیمت سوخت در آمریکا ، بحران اقتصادی
 