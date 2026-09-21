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اردوی تیم ملی فوتبال نابینایان و کم بینایان کشورمان برای حضور در بازیهای پاراآسیایی در ساری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال نابینایان و کم بینایان در راستای آمادگی برای حضور در بازیهای پاراآسیایی آیچی-ناگویا، از ۲ تا ۹ مهر به میزبانی مجتمع بهزیستی شهید بهشتی ساری برگزار میشود.
بهزاد زادعلیاصغری، حسین رجب پور، احمدرضا شاهحسینی، مرتضی کریمی، رضا صدری، علیرضا بخت، محمد امین رحیم زاده، صادق رحیمی، محمد صالح میرزایی و محمد جواد آقاجانی ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند.
تمرینات این مرحله با نظارت جواد فلفلی سرمربی، میثم شجاعیان، علی قهاری و مرتضی رمضانی مربیان تیم ملی انجام میشود و سعید ناهیدی نیز به عنوان سرپرست این اردو معرفی شده است.