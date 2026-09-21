به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ فرمانده انتظامی استان بوشهر در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما گفت: استان بوشهر در جنوب غرب کشور، گذرگاه و جای انبارش سوخت‌های قاچاق است که با تلاش همکاران ما میزان بالایی از آن کشف و ضبط می‌شود.

سردار حیدر سوسنی افزود: با همین رویکرد امسال بیش از ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق در استان بوشهر کشف شده است.

او اضافه کرد: چند روز پیش نیز از میزان فراوانی سوخت قاچاق از استان‌های غربی کشور به استان بوشهر وارد شد که در شهرستان عسلویه شناسایی و دیروز توقیف شد.

سردار سوسنی بیان کرد: در این عملیات ۱۵ تانکر ۳۲ هزار لیتری با بیش از ۴۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در عسلویه توقیف و تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان این‌که این میزان سوخت قرار بود به استان هرمزگان برده شود، گفت: دو نفر تا کنون دستگیر و چند نفر دیگر شناسایی شده‌اند که به‌زودی دستگیر خواهند شد.

سردار سوسنی گفت: فرماندهی انتظامی استان بوشهر پنج ایست و بازرسی در ورودی و خروجی‌های استان دارد که این ایستگاه‌ها شبانه‌روزی رفت‌وآمد‌ها را پایش می‌کنند و امیدواریم بتوانیم انواع قاچاق را به پایین‌ترین میزان و حتی به صفر برسانیم.