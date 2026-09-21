استانداری زنجان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که روز سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه به مناسبت ارتحال عالم ربانی، حضرت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری، تمامی ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان تعطیل خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ استانداری زنجان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که روز سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه به مناسبت ارتحال عالم ربانی، حضرت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری، تمامی ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان تعطیل خواهد بود.

به گزارش ایرنا، این تصمیم در پی اعلام سه روز عزای عمومی توسط نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار زنجان اتخاذ شده است.

بر اساس این اطلاعیه، تمامی بانک‌ها و سازمان‌های دولتی در استان زنجان به استثنای بخش‌های امدادی، درمانی، خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها، در روز سه‌شنبه تعطیل خواهند بود.

هدف از این تعطیلی، تسهیل حضور مردم و دوستداران برای شرکت در مراسم گرامیداشت، تشییع و ابراز همدردی با مردم شریف استان است.

حضرت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری (زاده ۱۳۰۶)، از مراجع تقلید برجسته و از استادان دروس خارج فقه و اصول بود که بامداد روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه درگذشت.

ایشان از جمله فقیهان واجد شرایط مرجعیت پس از آیت‌الله اراکی بودند و در تحصیل در مکاتب بزرگان همچون آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله خویی سهم بسزایی داشتند.