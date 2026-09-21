وزیر جهاد کشاورزی گفت: حجم تجارت محصولات کشاورزی ایران و ازبکستان که اکنون نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار است، می‌تواند طی دو سال آینده به ۶۰۰ میلیون دلار افزایش یابد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما غلامرضا نوری در همایش همکاری‌های کشاورزی ایران و ازبکستان درتاشکند با اشاره به ظرفیت‌های حمل‌ونقلی و تجاری دو کشور افزود: ایران با برخورداری از بنادر راهبردی چابهار و بندرعباس و همچنین خطوط ریلی شمال ـ جنوب، ظرفیت مناسبی برای تسهیل دسترسی محصولات کشاورزی ازبکستان به بازار‌های خلیج فارس، هند، شرق آسیا، آفریقا و اتحادیه اروپا دارد.

وی این مسیر‌های حمل‌ونقلی را از کوتاه‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر‌ها برای دسترسی ازبکستان به بازار‌های هدف دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه تجارت دو کشور تأکید کرد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین پیشنهاد فعال شدن کمیته مشترک اتاق‌های بازرگانی ایران و ازبکستان را برای رفع موانع تجاری و تسهیل مبادلات مطرح کرد و گفت: این کمیته می‌تواند با استفاده از ظرفیت موافقت‌نامه تجارت اوراسیا، موانع فنی، بهداشتی و گمرکی را کاهش داده و تبادل اسناد تجاری را تسهیل کند.

تأکید ازبکستان بر هماهنگی استاندارد‌ها

رئیس امنیت غذایی ازبکستان نیز در این همایش با تأکید بر اهمیت همکاری با ایران در حوزه امنیت غذایی گفت: وظیفه ما تأمین امنیت غذایی از مزرعه تا سفره است و فرصت‌های مناسبی برای همکاری با ایران وجود دارد.

اورونوف، تطبیق استاندارد‌های دو کشور و نزدیک شدن آنها به معیار‌های جهانی را از الزامات توسعه همکاری‌ها دانست و بر همکاری در زمینه استاندارد‌های حلال، گواهینامه‌ها و ارتقای ایمنی محصولات کشاورزی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی ازبکستان، بر توسعه همکاری‌های دو کشور برای افزایش مبادلات محصولات کشاورزی تأکید کرد.

سفیر ایران: اقتصاد‌های دو کشور مکمل یکدیگرند

سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاشکند نیز اقتصاد‌های ایران و ازبکستان را مکمل یکدیگر دانست و گفت: دولت‌های دو کشور برای افزایش همکاری‌ها پای کار هستند و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی می‌توانند از این ظرفیت برای توسعه مبادلات استفاده کنند.

اسکندری، حضور فعال بخش خصوصی در نمایشگاه‌های ایران و ازبکستان را یکی از زمینه‌های مهم توسعه همکاری‌ها عنوان کرد و افزود: مشارکت فعال اقتصادی در این رویداد‌ها می‌تواند به افزایش مبادلات اقتصادی و کشاورزی دو کشور کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد توسعه همکاری‌های کشاورزی ایران و ازبکستان به الگویی برای گسترش روابط در سایر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود.



وزیر جهاد کشاورزی نیز در پایان با قدردانی از وزیر کشاورزی ازبکستان و مسئولان این کشور، ابراز امیدواری کرد توسعه همکاری‌های مشترک، زمینه‌ساز افزایش رفاه مردم دو کشور و تقویت روابط ایران و ازبکستان باشد.

با سخنان وزیر جهاد کشاورزی، رئیس امنیت غذایی ازبکستان و سفیر ایران در تاشکند، این همایش نشان داد که دو کشور در مسیر گسترش همکاری‌های کشاورزی و تقویت دیپلماسی اقتصادی گام‌های جدی برداشته‌اند و چشم‌انداز روشنی برای آینده روابط ایران و ازبکستان ترسیم شده است.

دراین نشست، ۷ سند همکاری میان نهاد‌ها و شرکت‌های ایرانی و ازبکستانی نیز به امضا رسید. این اسناد شامل صورت‌جلسه نخستین کارگروه مشترک همکاری‌های کشاورزی میان وزارت جهاد کشاورزی ایران و وزارت کشاورزی ازبکستان، تفاهم‌نامه همکاری اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع ازبکستان در حوزه زنجیره‌های ارزش کشاورزی و صنایع غذایی و سه تفاهم‌نامه میان انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران و انجمن‌های آبزیان، طیور و صنایع غذایی ازبکستان بود.





اسناد قابل امضا:

۱- سند «صورت جلسه» اولین کارگروه مشترک همکاری‌های کشاورزی بین وزارت جهاد کشاورزی ایران و وزارت کشاورزی ازبکستان

(از طرف ایران: آقای نوری وزیر جهادکشاورزی و از طرف ازبکستان آقای ابراهیم عبدالرحمن اف وزیر کشاورزی ازبکستان)

۲- سند یادداشت تفاهم همکاری اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران ایران و اتاق بازرگانی و صنایع ازبکستان

در حوزه زنجیره‌های ارزش کشاورزی و صنایع غذایی دو کشور

(از طرف ایران: جناب آقای پیروز موذن، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و از طرف ازبکستان آقای شهزادخان ابراهیم اف، معاون رئیس اتاق بازرگانی ازبکستان

۳- سند تفاهم‌نامه همکاری بین انجمن صنایع خوراک، دام، طیور و آبزیان ایران و انجمن آبزیان ازبکستان

(از طرف ایران: آقای مجید قدیری، رئیس انجمن خوراک دام ایران و از طرف ازبکستان آقای مقصود استونوف رئیس انجمن آبزیان ازبکستان

۴- سند تفاهم‌نامه همکاری بین انجمن صنایع خوراک دام، طیور وآبزیان ایران و انجمن طیور ازبکستان

(از طرف ایران: آقای مجید قدیری، رئیس انجمن خوراک و دام ایران و از طرف ازبکستان آقای، از طرف آواز اف مالیک رئیس انجمن

۵- سند تفاهم‌نامه همکاری بین انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران و انجمن صنایع غدایی ازبکستان

(از طرف ایران: دفتر مجیدی، رئیس انجمن و از طرف ازبکستان بهادر امیر شایکف رئیس انجمن صنایع غذایی ازبکستان

۶- سند یادداشت تفاهم همکاری در زمینه آموزش و راه اندازی پهپاد‌های کشاورزی بین شرکت سیرنگ ایران و موسسه اوز دو یر ازبکستان

(از طرف ایران: آقای هادی شریفیان، از طرف از طرف ازبکستان آقای روح‌الدین تورایف)

۷- سند تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت سینا فن آوران ماندگار و شرکت سوت میلک

از طرف ایران آقای نادری و از طرف ازبکستان تاشتایف