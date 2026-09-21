استاندار یزد بر نظارت دقیق و مستمر بر اجرای طرح ملی اصلاح نظام اداری «مانا» و رفع موانع پیش‌روی تحول اداری در استان یزد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزیزد، نشست شورای راهبری تحول اداری استان یزد با حضور استاندار یزد برگزار شد و در آن، راهکار‌های تسریع در اصلاح نظام اداری، بهبود فرآیند‌های دستگاه‌های اجرایی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم بررسی شد.

استاندار یزد در این نشست، ایجاد مجتمع‌های اداری، انتقال وظایف، اصلاح و بهبود فرآیندها، راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری و تعیین دستیار هوش مصنوعی را از جمله اقدامات مؤثر در مسیر تحول و اصلاح نظام اداری استان یزد برشمرد و بر نظارت دقیق دستگاه‌های مسئول بر اجرای این طرح‌ها تأکید کرد.

بابایی همچنین با اشاره به ضرورت تحقق برنامه‌های توسعه‌ای استان یزد، گفت: دستگاه‌های اجرایی استان یزد باید بر اجرای طرح‌های پیشران براساس برنامه «یزد پایدار» نظارت جدی داشته باشند و برای اصلاح و رفع موانع احتمالی در مسیر توسعه استان یزد، اقدامات لازم را انجام دهند.

وی اصلاح برخی رویه‌های موجود در حوزه‌های کارآفرینی، اشتغال و تولید را نیز ضروری دانست و تأکید کرد: بازنگری در فرآیند‌ها و رفع موانع اداری می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی استان یزد و تسهیل فضای کسب‌وکار در سال‌های آینده کمک کند.

در ادامه این نشست، عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان یزد در سال ۱۴۰۴ در چارچوب جشنواره شهید رجایی ارزیابی و بررسی شد و مقرر شد از دستگاه‌ها و مجموعه‌های برگزیده این جشنواره تجلیل شود.

در این نشست همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی، پایش مستمر برنامه‌های تحول اداری و استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، برای افزایش بهره‌وری و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم تأکید شد.