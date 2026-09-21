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کارکنان نیروهای مسلح با نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام دیدار کردند و در این دیدار بر نقش نیروهای مسلح در حفظ موجودیت کشور در جنگهای تحمیلی تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجتالاسلام والمسلمین «اله نورکریمیتبار» نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام، در این دیدار گفت: نیروهای مسلح در جنگ تحمیلی ۸ ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، موجودیت کشور را حفظ کردند و جانفدای مردم شدند و به کشور عزت دادند.
وی افزود: در جنگ اخیر، تلاش و هدف نهایی دشمن صهیونیستی - آمریکایی، تجزیه ایران بود که اگر جانفشانیهای نیروهای مسلح نبود، قطعاً اکنون کشوری به نام ایران وجود نداشت.
نماینده ولیفقیه در استان ایلام با اشاره به ابعاد مختلف فعالیت نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح ایران اسلامی یک مجموعه نظامیِ صرف نیستند، بلکه مجموعهای فرهنگی، عمرانی و خدماتی هستند که در سختترین شرایط کشور مانند سیل، زلزله، جنگ و حتی محرومیتزدایی، وارد میدان شده و تمام کم و کاستیهای کشور را جبران میکنند..
سردار «سید صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) در استان ایلام، نیز با اشاره به برنامههای هفته دفاع مقدس گفت: در آستانه هفته دفاع مقدس، برنامههای مختلفی پیشبینی شده تا قدرت جمهوری اسلامی برای مردم تبیین شود و در دانشگاهها و مدارس نیز نشستها و برنامههای روشنگری برگزار خواهد شد.
وی افزود: در آخرین روز هفته دفاع مقدس، رزمایش بزرگ «جانفدا» در سراسر استان برگزار میشود و پیشبینی شده برنامههای مختلفی در این هفته اجرا شود.
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام با اشاره به رزمایش تهران گفت: این رزمایش انعکاس وسیعی در سطح منطقه و جهان داشت و یکی دیگر از پیروزیهای ما این است که به فرموده امام شهید، تا اخراج آمریکا از منطقه از پا نخواهیم نشست.
وی ادامه داد: امروز شاهد هستیم که آمریکاییها در منطقه نیستند و جنگ به غرب و جنوب غرب اردن، سرزمینهای اشغالی و اقیانوس هند کشیده شده است؛ این قدرت جمهوری اسلامی، تدبیر و حکمت رهبر خردمند و سرباز بودن نیروهای مسلح است.
سردار حسینی در پایان از مردم خواست در برنامههای مختلف هفته دفاع مقدس شرکت کنند و گفت: برنامهریزی کردهایم که هفت شب مراسم در میدان برگزار شود و فردا نیز مراسم تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس برگزار خواهد شد.
سردار علی مرغزاری، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس نیز در این دیدار گفت: در ۴۷ سال گذشته نیروهای مسلح با تمام توان در مقابل دشمن ایستادهاند و قدرت نیروهای مسلح بیش از آنکه به تجهیزات و تاکتیکهایش وابسته باشد، برگرفته از توکل و توسل نیروهای مخلص آن است.