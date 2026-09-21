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استفاده از گزینه تهدید، وقتی قافیه برای ترامپ به تنگ می‌آید

دونالد ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز تاکید کرد در حال تصمیم‌گیری درباره ایران است. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین برای چندمین بار تهدید به نابودی ایران کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۰- ۱۶:۰۴
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برچسب ها: ترامپ ، تهدید ایران ، فاکس نیوز
 