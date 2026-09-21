به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: امسال ۷۰۴ هزار دانش آموز در ۲۴هزار و ۵۰۰ کلاس درس مشغول به تحصیل خواهند شد.

صمیمی ادامه داد: در سال تحصیلی جدید، ۴۵ هزار معلم و عوامل اجرایی در مدارس استان آموزش و خدمات دهی را به دانش آموزان برعهده دارند.

وی با اشاره به اجرای طرح شاداب سازی مدارس برای حضور دانش آموزان در قالب طرح شهید عجمیان نیز گفت: در قالب این طرح ۶۲۰ مدرسه با ۳۴۰۰ کلاس درس زیبا و شاداب سازی شدند.



