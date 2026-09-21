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فرماندار شهرستان رشت از برگزاری حدود ۸۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، معنوی و تبیینی همزمان با هفته دفاع مقدس در سطح شهرستان رشت و بخشهای تابعه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، اسماعیل میرغضنفری در نشست هماهنگی برنامههای هفته دفاع مقدس، با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان، گفت: دفاع مقدس نشان داد که با وحدت ، همدلی و همراهی مردم میتوان از سختترین بحرانها عبور کرد.
وی دیدار با خانوادههای شهدا، جانبازان و ایثارگران و پیشکسوتان دفاع مقدس ، برپایی میزهای خدمت، برنامههای فرهنگی و تبیینی و فضاسازی متناسب در سطح شهرستان را از جمله برنامههای این هفته عنوان کرد.
فرماندار رشت تأکید کرد: زنده نگه داشتن یاد شهدا و انتقال فرهنگ ایثار ، مقاومت و وحدت به نسلهای آینده ، مسئولیتی است که همه دستگاهها و نهادها باید در آن نقشآفرین باشند.