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معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از برنامهریزی برای تقویت نوسازی بافتهای فرسوده و حمایت از ساختوسازهای خودمالکی خبر داد و گفت: تسریع در پرداخت تسهیلات و تأمین منابع بازسازی مناطق مسکونی آسیبدیده، در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تمرکز این وزارتخانه بر نوسازی بافتهای فرسوده و ساختوسازهای خودمالکی در نیمه دوم سال خبر داد.
حبیبالله طاهرخانی گفت: تلاش میشود تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی مسکن حمایتی به طرحهای خودمالکی در بافتهای فرسوده نیز اختصاص یابد.
وی افزود: تاکنون ۱۰۲ هزار واحد برای دریافت تسهیلات متمم درخواست ثبت کردهاند و ۸۹ هزار و ۸۵۸ واحد به شبکه بانکی معرفی شدهاند.
به گفته طاهرخانی، برای ۱۶ هزار و ۱۹۳ واحد تاکنون قرارداد تسهیلاتی منعقد و پرداخت انجام شده است.
وی خواستار تسریع بانکهای خصوصی در پرداخت تسهیلات شد و گفت: روند تأخیر در پرداختها باید در شورای مسکن استانها نیز پیگیری شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین بر تکمیل طرحهای مسکونی با پیشرفت فیزیکی بالاتر از ۷۵ درصد تأکید کرد.
طاهرخانی هدفگذاری وزارت راه و شهرسازی را افتتاح ۱۳۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال اعلام کرد.
وی استفاده از تسهیلات صندوق ملی مسکن و تسهیلات متمم برای تکمیل واحدهای آماده بهرهبرداری را مورد تأکید قرار داد.
معاون مسکن و ساختمان همچنین از اختصاص منابع جدید برای توسعه زیرساختهای شهرهای جدید خبر داد.
در بخش بازسازی مناطق آسیبدیده نیز وی بر استفاده از ظرفیت اراضی وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن برای تأمین منابع تأکید کرد.
بر اساس اعلام بنیاد مسکن، از مجموع ۱۰۵ هزار واحد نیازمند تعمیر، عملیات بازسازی حدود ۸۶ هزار واحد به پایان رسیده است.
معاون بازسازی بنیاد مسکن گفت: تلاش میشود تعمیر واحدهای باقیمانده تا پایان آذرماه به اتمام برسد.
در بخش احداث نیز برای ۵۲۵ واحد از مجموع حدود هزار و ۱۵۸ واحد مشمول بازسازی، پروانه ساختمانی صادر و عملیات اجرایی آغاز شده است.
همچنین تاکنون ۳ هزار و ۲۰۰ فقره تسهیلات ودیعه مسکن به ارزش حدود یکهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به خانوارهای آسیبدیده پرداخت شده است.
مسئولان وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن بر استفاده از مولدسازی و ارزشافزایی اراضی برای تأمین ۵ همت از منابع مورد نیاز ادامه بازسازی تأکید کردند.