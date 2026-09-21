به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران از فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی مهر ماه سالجاری همزمان با سراسر کشور خبر داد.

سرهنگ سیدعلی علوی گفت: با توجه به شرایط امنیتی و حساس کشور و همچنین پیشگیری از هرگونه حادثه امنیتی و تروریستی در نظر است برابر هماهنگی به عمل آمده با ستاد کل نیرو‌های مسلح، مشمولان خدمت وظیفه عمومی به صورت انفرادی و با رعایت اصل پراکندگی در بازه زمانی یکم تا سوم مهرماه به مدت (۳ روز) به مراکز آموزش نیرو‌های مسلح مراجعه کنند.

وی افزود: کلیه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ یکم مهرماه سال ۱۴۰۵ دریافت کرده‌اند، می‌بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ محل مراجعه و یا معرفی نامه به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران اعلام کرد: مشمولان اعزامی می‌بایست از روز چهارشنبه یکم تا سوم مهر ماه (۳ روز) با در دست داشتن برگ اعزام به خدمت، معرفی نامه مراکز آموزش، برگ واکسن مننژیت و دوگانه به محل و مرکز آموزش که برای آنان تعیین گردیده است مراجعه کنند.

سرهنگ علوی بیان کرد: مشمولان می‌بایست تا قبل از ورود به مراکز آموزش، بهداشت فردی از قبیل: کوتاه نمودن موی سر، گرفتن ناخن‌ها و... را رعایت نموده، وسایل شخصی، بهداشتی، قاشق و چنگال، لیوان و لباس گرم و... را به همراه داشته باشند.

وی ادامه داد: مشمولان می‌بایست اصل مدارک مورد نیاز (برگ اعزام، برگ محل مراجعه، برگ واکسیناسیون، کارت ملی و شناسنامه، مدارک مربوط به شرایط خاص متأهلین، پدر نظامی شاغل یا وابسته، گواهی فوت والدین، جانبازان و خانواده درجه یک شهداء و...) را همراه خود داشته باشند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران، اظهار داشت: در صورت وجود هرگونه اشکال یا ابهام در نحوه اعزام مشمولان و ثبت اعلام حضور آنان در مراکز آموزش و... یا وقوع هرگونه حوادث، موضوع از طریق مامور وظیفه عمومی مستقر در مرکز آموزش و معاونت وظیفه عمومی استان به این سازمان گزارش کنند.

سرهنگ علوی تاکید کرد: به همراه داشتن انواع گوشی همراه (ساده یا هوشمند) و تجهیزات الکترونیکی هوشمند مانند ساعت هوشمند و ... در زمان مراجعه به مرکز آموزش به دلیل معذوریت و عدم امکان تحویل جداً خودداری نمایند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران تاکید کرد: عدم حضور به موقع در زمان و محل‌های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

سرهنگ علوی، خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.