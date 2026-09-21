معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا با اشاره به عبور ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از مرز ۶ هزار مگاوات، گفت: حدود ۵۵۰۰ مگاوات از این ظرفیت مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی است که در قالب طرح‌های بزرگ، متوسط و سامانه‌های انشعابی در سراسر کشور احداث شده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، جعفر محمدنژاد سیگارودی با اشاره به آخرین وضعیت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور اظهار کرد: در هفته جاری ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به ۶ هزار مگاوات رسید که بخش قابل توجهی از آن را نیروگاه‌های خورشیدی تشکیل می‌دهند.

وی افزود: نزدیک به ۵۵۰۰ مگاوات از ظرفیت ایجادشده، مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی در مقیاس‌های بزرگ، متوسط و انشعابی است که در تمام استان‌های کشور توسعه یافته‌اند.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا ادامه داد: تاکنون حدود یک هزار و ۳۰۰ طرح‌ خورشیدی متوسط و بزرگ‌مقیاس و بیش از ۴۹ هزار سامانه خورشیدی انشعابی در سراسر کشور احداث شده است.

محمدنژاد سیگارودی، پراکنده بودن واحدهای تولید برق را یکی از ویژگی‌های اصلی انرژی‌های تجدیدپذیر دانست و گفت: توسعه این تعداد نیروگاه و سامانه خورشیدی در نقاط مختلف کشور، بیانگر تحقق ماهیت پراکنده و توزیع‌شده انرژی‌های تجدیدپذیر است.

وی با اشاره به نقش نیروگاه‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور در تابستان امسال تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از شرکت‌های توزیع نیروی برق در برخی استان‌ها، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در برخی مقاطع روز توانسته است نزدیک به ۳۰ درصد برق مورد نیاز متقاضیان را تأمین کند که نشان‌دهنده نقش مهم و اثرگذار این نیروگاه‌ها در تأمین برق کشور است.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا با اشاره به هدف‌گذاری توسعه ظرفیت تجدیدپذیر کشور تا تابستان سال آینده بیان کرد: مسیر دستیابی به ظرفیت ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا تابستان آینده با عزم و اراده ساتبا و همراهی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با جدیت دنبال می‌شود.

محمدنژاد سیگارودی تأکید کرد: در کنار توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر، لازم است جایگاه واقعی این نیروگاه‌ها در مدیریت کلان تأمین انرژی کشور به‌درستی درک و از ظرفیت آنها در زمان و مکان مناسب استفاده شود.

وی افزود: استفاده صحیح از ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سبد تأمین برق کشور، مستلزم توجه و همراهی مدیران کلان حوزه انرژی است تا این ظرفیت بتواند متناسب با شرایط و نیاز شبکه مورد استفاده قرار گیرد.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی سرمایه‌گذاران، مردم و تمامی فعالان و علاقه‌مندان حوزه انرژی، روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور با قوت ادامه یابد.