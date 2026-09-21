تشکیل اتاق بحران رسانه در استانداری تهران با همکاری صداوسیما
رئیس سازمان صداوسیما گفت: تفاهمنامه همکاری صداوسیما و استانداری تهران نهایی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
، رئیس سازمان صداوسیما در نشست با استاندار تهران با اشاره به همکاریهای این سازمان با استانداری تهران در جریان دو جنگ اخیر، از نهایی شدن تفاهمنامه همکاری میان صداوسیما و استانداری تهران خبر داد.
پیمان جبلی ، با اشاره به ارتباطات و همکاریهای صورتگرفته میان صداوسیما و استانداری تهران، افزود: در دو جنگ اخیر ارتباطات خوبی با استانداری تهران داشتیم و در همین راستا، لازم بود تفاهمنامه همکاری میان دو مجموعه نهایی شود.
وی افزود: یک جلسه مشترک در استانداری خدمت اقای استاندار بودیم و موضوعات مختلف بررسی شد و امیدواریم با فراهم شدن زیرساختهای فنی، بتوانیم زمینه ارتقای صداوسیمای استان تهران و انتشار گسترده ظرفیتهای این استان در سطح ملی را فراهم کنیم.
آقای جبلی همچنین از تجهیز اتاق بحران استانداری تهران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: موضوعات متعددی در این زمینه در دستور کار قرار دارد که تجهیز اتاق بحران استانداری یکی از آنهاست.
رئیس سازمان صداوسیما درباره درخواست استانداری تهران برای برگزاری رویداد «ایران جان» در این استان نیز گفت: پیشنهاد برگزاری این رویداد از سوی استانداری تهران مطرح شده و در حال بررسی آن هستیم. رویداد «ایران جان» تاکنون در ۱۰ استان برگزار شده است.
وی با بیان اینکه تهران ظرفیتهای اجتماعی، فرهنگی و گردشگری فراوانی دارد، افزود: تهران با وجود ظرفیتهای گسترده، همچنان استانی ناشناخته است. هدف ما در رویداد «ایران جان»، معرفی ظرفیتهای استانها و پرداختن به مطالبات آنهاست.
معتمدیان: نقش صداوسیما در جنگ اخیر بیبدیل بود
استاندار تهران نیز در این نشست با تقدیر از عملکرد صداوسیما در جریان جنگ اخیر، نقش این سازمان را در اطلاعرسانی و حفظ مرجعیت خبری، بیبدیل توصیف کرد.
محمدصادق معتمدیان گفت: در جنگ اخیر، با وجود تلاش دشمن برای ایجاد اختلال، نقش صداوسیما بیبدیل بود. با توجه به سناریوهایی که دشمن پیشبینی کرده بود، اطلاعرسانی حتی برای لحظهای متوقف نشد و مرجعیت رسانهای صداوسیما، بهویژه شبکه خبر، افزایش پیدا کرد.
وی با قدردانی از کارکنان صداوسیما گفت: از رشادتهای کارکنان این سازمان تشکر میکنیم؛ افرادی که با وجود، مجروحیت و تهدیدات، همچنان پای کار بودند.
استاندار تهران همچنین بر ضرورت توجه بیشتر رسانه ملی به این استان تأکید کرد و گفت: مطالبه عمومی این است که تهران را فقط یک استان نبینیم. با توجه به اینکه تهران پایتخت است، جمعیت زیادی دارد و با موضوعاتی مانند مهاجرت و حضور اقوام مختلف مواجه است، لازم است همانند گذشته، اخبار و برنامههای مرتبط با تهران در سطح ملی دیده شود.
معتمدیان افزود: درخواست نخبگان و مردم تهران است تا ملی شدن شبکه تهران را عملیاتی کنید. استانداری تهران نیز در حوزههایی همچون تأمین زمین، زیرساخت و حمایتهای لازم، همکاری خواهد کرد.
وی در پایان بر ضرورت گسترش پوشش خبری صداوسیما در شهرستانهای استان تهران تأکید کرد و گفت: دوربینهای صداوسیما باید در شهرستانهای استان حضور داشته باشند؛ چراکه جمعیت برخی شهرستانهای تهران از جمعیت بعضی استانهای کشور بیشتر است.