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مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس از کوتاهشدن مسیر تعمیرات سکوهای پارس جنوبی با استقرار و راهاندازی کارگاه تخصصی شیرآلات در دریا خبر داد و گفت: این اقدام روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز و بیش از ۵ میلیون دلار صرفه اقتصادی برای کشور به همراه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، علیرضا سرمدی با اشاره به اقدامهای کاهش زمان تعمیرات اساسی سکوهای گازی میدان مشترک پارس جنوبی با هدف کمک به کاهش ناترازی گاز تصریح کرد: با تلاش تیمهای تعمیرات اساسی سکوها و راهاندازی کارگاه تخصصی شیرآلات در دریا، زمان توقف سکوها و انجام عملیات تعمیرات اساسی بهشکل محسوسی کاهش یافته است.
وی افزود: این توانمندی تخصصی با تسریع در تعمیر و بازگشت تجهیزات به چرخه تولید، نقش مؤثری در کاهش مدت تعمیرات، بازگشت سریعتر سکوها به چرخه بهرهبرداری و استمرار تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی دارد.
مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس گفت: با استقرار و راهاندازی کارگاه تخصصی تعمیر شیرآلات در دریا، یکی از دغدغههای بزرگ ما در تعمیرات اساسی تا حد زیادی مرتفع شده است.
سرمدی ادامه داد: شیرآلات سکوها در سایزهای مختلف، از کوچکترین تا بزرگترین اندازه، در این کارگاه تعمیر میشوند و مواردی که بنا بر درخواست واحدهای بازرسی فنی و عملیات، در طول سال دچار مشکل میشوند یا نیاز به کالیبره سالانه دارند، بدون نیاز به انتقال به خشکی، در دریا تعمیر و آماده بازگشت به چرخه میشوند.
وی با اشاره به کوتاهشدن زمان تعمیر شیرآلات تصریح کرد: پیش از راهاندازی این کارگاه، شیرها برای تعمیر به کارگاههای خشکی منتقل میشدند، اما اکنون فرایند تعمیر در محل و در کوتاهترین زمان انجام میشود.
مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس تأکید کرد: هرچه زمان تعمیرات و توقف سکو کاهش یابد، سکو زودتر به چرخه تولید بازمیگردد و این موضوع بهویژه پس از جنگ تحمیلی سوم در کمک به کاهش ناترازی و کمبود گاز مؤثر است.
سرمدی گفت: بازگشت سریعتر سکو به تولید، معادل حفظ ظرفیت تولید روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز است که صرفه اقتصادی آن بیش از ۵ میلیون دلار برای کشور برآورد میشود.
وی یادآور شد: توسعه اینگونه توانمندیهای تخصصی در دریا، افزونبر کاهش زمان تعمیرات و هزینههای عملیاتی، سبب افزایش سرعت بازگشت تجهیزات و سکوها به چرخه تولید و تقویت استمرار تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی میشود.