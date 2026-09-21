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دویست و چهارمین شب حضور مردم قزوین در قرارهای شبانه، با عطر یاد و خاطره شهیدان و تجلیل از مقام صبور مادران شهدا، جلوهای از پیوند ناگسستنی نسل جدید با فرهنگ ایثار و مقاومت را به تصویر کشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ شامگاه گذشته، در دویست و چهارمین شب از سلسله برنامههای «حضور» و همدلی مردم ولایتمدار قزوین، شهروندان قزوینی در حرکتی خودجوش در همدلی با خانوادههای معظم شهدا، بار دیگر بر تداوم راه روشن آنان تأکید کردند.
در این مراسم که با هدف زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهیدان و تسلیبخشیدن به دلهای صبور مادران این عزیزان برگزار شد، شرکتکنندگان با ادای احترام به مقام والای شهید «ماکان نصیری» و دیگر لالههای خونینبال، پای صحبتها و خاطرات مادران شهدا نشستند.