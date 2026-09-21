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چهار ایرانی در کادر اجرایی برگزاری مسابقات ووشو بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا حضور دارند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای ووشو تالو و ساندا بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در سالن هنرهای رزمی استان آیچی در حال برگزاری است و فدراسیون ووشو ایران علاوه بر ورزشکاران، نمایندگان دیگری هم در این رقابتها دارد.
مهرداد شیرازی، عضو هیئترئیسه و رئیس کمیته فنی فدراسیون ووشو ایران که در سمت نایبرئیسی کمیته فنی ووشو آسیا هم ابقا شده است بهعنوان رئیس هیئت ژوری ساندا و دکتر امیرعباس لشکری، عضو هیئترئیسه و رئیس کمیته پزشکی فدراسیون ووشو ایران که وی هم در سمت ریاست کمیته پزشکی ووشو آسیا ابقا شده است بهعنوان ناظر پزشکی تالو در این مسابقات نقشآفرینی کردهاند.
همچنین مجید خوبیاری، رئیس کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون ووشو ایران روز گذشته بهعنوان داور وسط و داور کنار سکو، ۱۲ مسابقه (بهجز مسابقات نمایندگان ایران) را قضاوت کرد و محمد فتحیراد نیز در همه فرمهای تالو (بهجز مسابقه نماینده ایران) در گروه داوری حضور داشت.
امروز نیز علاوه بر نقشآفرینی شیرازی و لشکری، خوبیاری در ۱۵ مسابقه بهعنوان داور وسط و کنار حضور خواهد داشت و فتحیراد نیز در رقابتهای تالو (بهجز فرم نماینده ایران) در گروه داوری حضور دارد.