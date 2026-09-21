به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر آبفای منطقه سمیرم مدت زمان اجرای این طرح را یک‌سال عنوان کرد و گفت: منبع تأمین آب مجتمع ۲۱ روستایی پادنا، چشمه ۴۰ چشمه است که کیفیت مطلوبی دارد، اما در فصل بارش و هنگام وقوع بارش‌های شدید، آب چشمه با افزایش کدورت مواجه می‌شود.

مجید صابری هدف از اجرای این طرح را ارتقای کیفیت آب و تأمین پایدار آب شرب بیش از ۱۵ هزار نفر جمعیت عنوان کرد و افزود: به‌منظور مدیریت این شرایط و حفظ کیفیت آب شرب روستا‌های تحت پوشش، احداث مرحله اضطراری تصفیه‌خانه آب شرب پادنا با ظرفیت تصفیه ۷۰ لیتر بر ثانیه در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی آن آغاز شد.

وی گفت: با تکمیل و بهره‌برداری از این طرح، امکان مدیریت کدورت آب در دوره‌های بارندگی و تداوم تأمین آب شرب با کیفیت مناسب برای جمعیت تحت پوشش مجتمع۲۱ روستایی پادنا فراهم خواهد شد.