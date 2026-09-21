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عملیات اجرایی مرحله اضطراری تصفیهخانه آب شرب پادنای سمیرم با ۷۰ میلیارد تومان اعتبار در استان اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر آبفای منطقه سمیرم مدت زمان اجرای این طرح را یکسال عنوان کرد و گفت: منبع تأمین آب مجتمع ۲۱ روستایی پادنا، چشمه ۴۰ چشمه است که کیفیت مطلوبی دارد، اما در فصل بارش و هنگام وقوع بارشهای شدید، آب چشمه با افزایش کدورت مواجه میشود.
مجید صابری هدف از اجرای این طرح را ارتقای کیفیت آب و تأمین پایدار آب شرب بیش از ۱۵ هزار نفر جمعیت عنوان کرد و افزود: بهمنظور مدیریت این شرایط و حفظ کیفیت آب شرب روستاهای تحت پوشش، احداث مرحله اضطراری تصفیهخانه آب شرب پادنا با ظرفیت تصفیه ۷۰ لیتر بر ثانیه در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی آن آغاز شد.
وی گفت: با تکمیل و بهرهبرداری از این طرح، امکان مدیریت کدورت آب در دورههای بارندگی و تداوم تأمین آب شرب با کیفیت مناسب برای جمعیت تحت پوشش مجتمع۲۱ روستایی پادنا فراهم خواهد شد.