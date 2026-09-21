همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس، آیین «سپاس راویان جنگ رمضان» با هدف قدردانی از راویان و همکاران این شبکه که در جریان جنگ رمضان در ثبت و روایت رویداد‌ها نقش داشتند، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون صدای رسانه ملی در آیین «سپاس راویان جنگ رمضان»، با اشاره به تجربه‌های تازه و خلاقانه شکل‌گرفته در شبکه‌های رادیویی، بر نقش رادیو در خلق و گسترش ایده‌های نو در رسانه تأکید کرد و گفت: رادیو می‌تواند به‌عنوان یک نهاد پیشران، ایده‌های تازه را در دیگر بخش‌های رسانه نیز به جریان بیندازد.

پهلوانیان، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهید صدرا ردایی، از تلاش برنامه‌سازان رادیو صبا و همراهی معاونان صدا در مراکز استان‌ها قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش هم‌افزایی میان شبکه‌های رادیویی و مراکز استانی در پیشبرد مأموریت‌های معاونت صدا گفت: اگر رادیو توانسته است در جنگ رمضان، وظیفه رسانه‌ای خود را به‌درستی انجام دهد، بخشی از این موفقیت به همراهی و همدلی مجموعه‌ای بازمی‌گردد که در کنار معاونت صدا ایستاده‌اند.

پهلوانیان افزود: چشم‌انداز روشن و قابل‌تحققی برای سه سال آینده معاونت صدا طراحی شده است، چشم‌اندازی که در آن، رادیو نه صرفاً یک رسانه برای انتقال پیام، بلکه رسانه‌ای چند سکویی، چند رسانه‌ای و نهاد پیشران باشد.

معاون صدا با اشاره به تحولات و تجربه‌های تازه شکل‌گرفته در معاونت صدا افزود: در این مسیر، اتفاقات جدیدی در رادیو رقم خورده است، از رادیو تئاتر تلویزیونی و تجربه‌های تازه در حوزه اجرا و تولید گرفته تا توسعه ظرفیت‌های ایران‌صدا و حرکت به سمت قالب‌ها و بستر‌های جدید رسانه‌ای.

وی افزود: زمانی که یک ایده و تجربه تازه در رادیو شکل می‌گیرد و قابلیت آن را پیدا می‌کند که در دیگر بخش‌های رسانه نیز مورد توجه قرار گیرد، این اتفاق نشان می‌دهد که رادیو می‌تواند نقش پیشران داشته باشد و ایده‌های جدید را به جریان بیندازد.

پهلوانیان با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در رادیو صبا گفت: در رادیو صبا نیز اقدامات متنوع و خلاقانه‌ای شکل گرفته است که نمونه‌هایی مانند «پارسا نیوز» بخشی از این تجربه‌هاست.

معاون صدا با اشاره به توجه مدیریت سازمان به ظرفیت‌های نوین رادیو گفت: در همین مسیر، آقای جبلی به معاون سیما تأکید کردند که ویدئوپادپخش «دماوند» همزمان با آغاز سال تحصیلی روی آنتن برود، تجربه‌ای که به همت رادیو صبا شکل گرفته است. چنین اتفاقی نشان می‌دهد ایده‌هایی که در معاونت صدا شکل می‌گیرد، می‌تواند به سایر بخش‌های رسانه نیز راه پیدا کند و این همان معنای پیشران بودن رادیو است.

وی گفت: امروز باید تلاش کنیم این مسیر را ادامه دهیم و با اتکا به تجربه‌های به‌دست‌آمده، چشم‌اندازی سه‌ساله برای رادیو ترسیم کنیم که در آن، نوآوری، چندصدایی، تجربه‌گرایی و حضور مؤثر در زیست‌بوم جدید رسانه‌ای، به عناصر اصلی حرکت معاونت صدا تبدیل شوند.

در ادامه این مراسم، حمیدرضا افتخاری، مدیر رادیو صبا هم، با اشاره به فعالیت این شبکه در روز‌های جنگ رمضان و حضور و فعالیت مستمر عوامل شبکه در آن روزها، بر تداوم پخش برنامه‌ها و همراهی رادیو صبا با مخاطبان تأکید کرد و گفت: در طول روز‌های جنگ، آنتن رادیو صبا خاموش نشد و عوامل شبکه با حضور و فعالیت مستمر، برنامه‌های خود را روی آنتن بردند.

ساجد قدوسیان، تهیه‌کننده رادیو صبا نیز، درباره تولید ویدئوپادپخش «دماوند» گفت: این اثر در روز‌های جنگ به‌صورت صوتی و تصویری در محل دانشگاه علم و صنعت تولید و ضبط شده بود، مکانی که در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا هدف حمله قرار گرفته بود.

قدوسیان درباره چگونگی شکل‌گیری ایده، روند ضبط و تولید این ویدئوپادپخش و شرایط تولید آن در روز‌های جنگ توضیح داد و بخشی از تجربه عوامل برنامه‌ساز در تولید این اثر را تشریح کرد.

در پایان این مراسم، از همکاران و راویان روز‌های جنگ در رادیو صبا که در آن ایام با حضور و فعالیت مستمر در کنار آنتن این شبکه بودند، قدردانی و تجلیل شد.