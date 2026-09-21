به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اسکندر مؤمنی وزیر کشور در نشست خبری بعد از دیدار با محسن نقوی وزیر کشور پاکستان درباره موضوعات مطرح شده در دیدار دوجانبه گفت: هدف اصلی از این دیدار پیگیری توافقاتی بود که از سفرهای قبلی داشتیم.

وزیر کشور با اشاره به روابط دو کشور تاکید کرد: با توجه به روابط خوبی که وجود دارد بخشی از توافق های دوجانبه در حال عملی شدن است از جمله ارتقا عملیات تجاری از ۳ به ۱۰ میلیارد دلاری که هدف کوتاه و میان مدت بوده است.

مؤمنی تاکید کرد: در سفر پاکستان توافق شده بود که برای افزایش حجم مبادلات تجاری مرزهای موجود با پاکستان شبانه روزی و قرار است مرز جدیدی در کوهک باز شود. مسیر راه آهن هم در حال کار است تا قطارهای یکسره داشته باشیم.

وی درباره نشست ماه بعد در پاکستان هم گفت: سال گذشته اجلاس اکو در ایران بود و قرار شد امسال اکو در پاکستان برگزار شود. ما در این نشست شرکت خواهیم کرد و برای دیدارهای حاشیه ای هم برنامه داریم.

وزیر کشور پاکستان هم در این نشست از پیگیری ها برای افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور گفت و تاکید کرد: زیرساخت‌ها در دو‌مرز میرجاوه و ریمدان تقویت و این مرزها به صورت شبانه روزی در حال کار است.

در ادامه این سفر قرار است آقای نقوی با برخی دیگر از مقامات کشورمان دیدار کند.