با هدف ترویج فرهنگ حفظ منابع طبیعی و تقویت حس مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی، پویش «به درخت سلام کنید» در مدارس بردسکن اجرایی شد .

ا همکاری آموزش و پرورش و اداره منابع طبیعی شهرستان بردسکن اجرا میشود.

وی افزود: هدف ما در این طرح، تغییر نگاه دانش‌آموزان و تبدیل درخت از یک شیء تزئینی به یک دوست و موجود زنده مفید است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معصومه جوان، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش بردسکن،گفت: این طرح بوی افزود: هدف ما در این طرح، تغییر نگاه دانش‌آموزان و تبدیل درخت از یک شیء تزئینی به یک دوست و موجود زنده مفید است.

خانم جوان افزود: در قالب پویش به درخت سلام کنید، درختان موجود در محوطه مدارس توسط دانش‌آموزان نام‌گذاری می‌شوند. این کار باعث می‌شود درخت برای دانش‌آموز هویت پیدا کند و حس دلبستگی و مسئولیت در قبال آن ایجاد شود.

زهرا طاهری، مسئول ترویج اداره منابع طبیعی بردسکن نیز در این جلسه با استقبال از اجرای این طرح در مدارس گفت: یکی از بخش‌های مهم این پویش، گنجاندن آیین سلام و سپاس در برنامه صبحگاه مدارس است. در این برنامه، دانش‌آموزان هر روز صبح، ضمن سلام و قدردانی از درختان مدرسه، حضور این موجود زنده و حیاتی را ارج می‌نهند تا اهمیت اکولوژیک و نقش کلیدی آنها در تداوم زندگی را بهتر درک کنند.

طاهری تأکید کرد: وقتی دانش‌آموز هر روز با یک موجود زنده گفت‌و‌گو و از آن تشکر می‌کند، به طور ناخودآگاه پیوند عاطفی عمیقی با طبیعت برقرار می‌سازد که نتیجه آن، تربیت نسلی حافظ منابع طبیعی و محیط‌زیست خواهد بود.

این پویش قرار است در تمامی مدارس شهرستان بردسکن اجرا شود و انتظار می‌رود علاوه بر بهبود فضای روانی مدارس، گامی بلند در جهت فرهنگ‌سازی حفاظت از منابع طبیعی در نسل آینده باشد.