به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شاهین‌شهر و میمه گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و دپوی غیرمجاز مقادیر قابل‌توجهی سوخت در یک واحد صنعتی، ماموران پلیس با اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی، درستی موضوع را تایید کرده و محل نگهداری سوخت را شناسایی کردند.

سرهنگ احسان بدیعیان افزود: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و سوخت، شناسایی و برخورد با متخلفان در دستور کار ویژه ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت و ماموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضائی و در یک عملیات منسجم، به محل مورد نظر اعزام و ۱۷ هزار لیتر گازوئیل که خارج از شبکه رسمی توزیع نگهداری شده بود، کشف و ضبط و پس از تشکیل پرونده قضائی، فرد متخلف برای اجرای مراحل قانونی به مراجع مربوط معرفی شد.

وی با هشدار به متخلفان این حوزه ادامه داد: هرگونه خرید، فروش و نگهداری سوخت خارج از شبکه توزیع، تخلف و جرم شمرده می‌شود و پلیس با رویکردی قاطع با این‌گونه اقدامات برخورد خواهد کرد.

سرهنگ بدیعیان ازشهروندان و فعالان حوزه صنعت خواست:در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در این خصوص، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.