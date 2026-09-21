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همزمان با سراسر کشور و با نواخته شدن زنگ شکوفهها، ۱۷ هزار و ۷۰۰ دانشآموز پایه اول ابتدایی در استان بوشهر راهی کلاسهای درس شدند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، همزمان با فرارسیدن روز غنچهها و شکوفهها، جشن ورود دانشآموزان پایه اول دبستان با حضور پرشور اولیا، معلمان و مسئولان استانی در مدارس سراسر استان بوشهر برگزار و زنگ آغاز سال تحصیلی جدید برای نوقلمان طنینانداز شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در حاشیه آیین نواخته شدن زنگ شکوفهها در یکی از مدارس بوشهر اظهار کرد: امسال و در آستانه ماه مهر، ۱۷ هزار و ۷۰۰ دانشآموز پایه اول در سراسر استان بوشهر با شور و نشاط وارد بهار تعلیم و تربیت شدند.
غلامرضا دانشفر افزود: این تعداد دانشآموز کلاس اولی در ۶۴۲ مدرسه و در قالب ۶۴۲ کلاس درس ساماندهی شدهاند و سال تحصیلی جدید را آغاز میکنند.
وی با اشاره به ضرورت فراهمآوری محیطی امن و شاداب در مدارس بیان کرد: امیدواریم با همراهی مدیران، آموزگاران دلسوز، دانشآموزان و اولیای گرامی، سالی پرنشاط، پویا و ایمن را آغاز و تا پایان سال تحصیلی به شایستهترین شکل ممکن سپری کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با تشریح سیاستهای محوری این ادارهکل تصریح کرد: ارتقای کیفیت آموزش، پرورش و تربیتبدنی مهمترین اولویت سال تحصیلی جدید است؛ در همین راستا دورههای توانمندسازی ویژهای برای معلمان، مدیران، مربیان پرورشی و مشاوران برگزار شده است تا ارتقای کیفی آموزش در تمامی مدارس استان تحقق یابد.
دانشفر یادآور شد: زیرساختها و تجهیزات موردنیاز مدارس استان نیز برای استقبال از دانشآموزان فراهم شده و با همدلی و همافزایی همهجانبه، سال تحصیلی پرباری پیشروی جامعه تعلیم و تربیت استان خواهد بود.