هم‌زمان با سراسر کشور و با نواخته شدن زنگ شکوفه‌ها، ۱۷ هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز پایه اول ابتدایی در استان بوشهر راهی کلاس‌های درس شدند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، هم‌زمان با فرارسیدن روز غنچه‌ها و شکوفه‌ها، جشن ورود دانش‌آموزان پایه اول دبستان با حضور پرشور اولیا، معلمان و مسئولان استانی در مدارس سراسر استان بوشهر برگزار و زنگ آغاز سال تحصیلی جدید برای نوقلمان طنین‌انداز شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در حاشیه آیین نواخته شدن زنگ شکوفه‌ها در یکی از مدارس بوشهر اظهار کرد: امسال و در آستانه ماه مهر، ۱۷ هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز پایه اول در سراسر استان بوشهر با شور و نشاط وارد بهار تعلیم و تربیت شدند.

غلامرضا دانش‌فر افزود: این تعداد دانش‌آموز کلاس اولی در ۶۴۲ مدرسه و در قالب ۶۴۲ کلاس درس ساماندهی شده‌اند و سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند.

وی با اشاره به ضرورت فراهم‌آوری محیطی امن و شاداب در مدارس بیان کرد: امیدواریم با همراهی مدیران، آموزگاران دلسوز، دانش‌آموزان و اولیای گرامی، سالی پرنشاط، پویا و ایمن را آغاز و تا پایان سال تحصیلی به شایسته‌ترین شکل ممکن سپری کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با تشریح سیاست‌های محوری این اداره‌کل تصریح کرد: ارتقای کیفیت آموزش، پرورش و تربیت‌بدنی مهم‌ترین اولویت سال تحصیلی جدید است؛ در همین راستا دوره‌های توانمندسازی ویژه‌ای برای معلمان، مدیران، مربیان پرورشی و مشاوران برگزار شده است تا ارتقای کیفی آموزش در تمامی مدارس استان تحقق یابد.

دانش‌فر یادآور شد: زیرساخت‌ها و تجهیزات موردنیاز مدارس استان نیز برای استقبال از دانش‌آموزان فراهم شده و با همدلی و هم‌افزایی همه‌جانبه، سال تحصیلی پرباری پیش‌روی جامعه تعلیم و تربیت استان خواهد بود.