به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ احمدرضا منشوری در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: ۷ هزار و ۳۰۰ عنوان برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در گیلان اجرا می‌شود.

وی بابیان اینکه رزمایش بزرگ جانفدایان و رژه دختران جانفدا از جمله برنامه‌های محوری این هفته محسوب می‌شود افزود: مقاومت و ایستادگی ملت در طول ۲۰۰ شب گذشته در واقع حماسه حضور بی‌نظیر ایران مقتدر در برابر جهانیان است.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان گفت: هشت سال دفاع مقدس را فارغ از یک واقعه تاریخی، یک مکتب دانست و گفت: دوران دفاع مقدس قصه پوتین‌های خاکی جوانانی استوار و قهرمان است که آرزوهایش را به فردا‌ها سپرد و بر جبهه‌های حق علیه باطل شتافت.

سرهنگ احمدرضا منشوری افزود: توسعه و پیشرفت علوم در زمینه‌های مختلف مرهون علوم انسانی است که اراده‌ساز، تعیین‌کننده اهداف و مسیر پیشرفت جامعه است؛ لذا جامعه بدون علم متعهد، پوچ و وابسته خواهد بود.

وی ضمن تأکید بر لزوم روایت پیشرفت علوم در زمینه‌های مختلف افزود: دشمن امروز همان دشمن دیروز است، با این تفاوت که میدان عملیات تغییر کرده است و امروز قدرت در ید رسانه است و روایت‌سازی به حربه جنگی تبدیل شده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان با اشاره به جایگاه قدرت علم در راستای تقابل با دشمن افزود امروز علم مسلح به اخلاق و مسئولیت سبب‌ساز قدرت عظیمی در این سرزمین شده است که بزرگ‌ترین و مجهزترین ارتش دنیا را به زانو درآورده است.

سرهنگ احمدرضا منشوری گفت: دفاع مقدس، تقابل یک ارتش با یک ارتش نبود، بلکه تقابل جبهه اعتقاد و باور با سپاه دشمنان قسم‌خورده‌ای بود که درصدد رسیدن به منافع خویش بودند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان بر لزوم روایت شهدا توسط اصحاب رسانه تأکید کرد و افزود: داستان جنگ تحمیلی و ملتی که روزبه‌روز با تاب‌آوری در برابر شرایط داخلی و خارجی در حال مقاومت هستند، قابل روایت است.

سرهنگ احمدرضا منشوری ضمن دعوت از اقشار مختلف مردم تصریح کرد: ایران متعلق به تمام ما است و فارغ از هر دیدگاه، تفکر و ظاهری به میدان بیایید و بر دشمن بتازید و از تهدیدات دیوانه‌وار دشمنان نترسید که امروز قوی‌تر از هر زمان شده‌ایم.

وی از برگزاری ۷ هزار و ۳۰۰ عنوان برنامه در هفته دفاع مقدس با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» خبر داد و افزود: برگزاری رژه موتوری، رزمایش بزرگ جانفدایان و رژه دختران جانفدا از جمله برنامه‌های محوری این هفته محسوب می‌شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان به تعدادی از برنامه‌های هفته دفاع مقدس اشاره و عنوان کرد: گلباران مزار شهدا، دیدار با خانواده‌های شهدا، برگزاری یادواره شهدای جنگ و عیادت از جانبازان در مراکز درمانی بخشی از برنامه‌های این هفته است.

سرهنگ منشوری با اشاره به رونمایی از نماهنگ «پهلوان بابا» در شبکه باران بیان کرد: پویش معرفی کتاب، برگزاری محافل قرآنی، پخش ویژه‌برنامه تلویزیونی «یک وجب خاک»، مسابقه نومیدان ویژه دانش‌آموزان، برپایی شب‌های شعر و خاطره، اکران فیلم، پویش ساخت ماکت موشک در مدارس، توزیع بسته‌های آموزشی و ... از جمله برنامه‌های این هفته محسوب می‌شود.

وی از افتتاح مسکن مددجویی و طرح آب روستایی در این هفته خبر داد و افزود: ویزیت رایگان، برپایی بازارچه اقتصاد مقاومتی، راهپیمایی بزرگ خانوادگی، مسابقات تیراندازی ویژه نیرو‌های مسلح، مسابقه رباتیک و ... بخشی از برنامه‌های بزرگداشت هفته دفاع مقدس در استان است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گیلان هم در این نشست با اشاره به اینکه دوران دفاع مقدس دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که آن را از سایر جنگ‌ها متمایز می‌کند گفت: دفاع مقدس گنجینه‌ای از وحدت، ایثار، تفکر، خودباوری و روحیه انقلابی است.

سرهنگ کامیار مهدی‌پور یکی از وجوه منحصر‌به‌فرد دفاع مقدس را تداوم هویت اسلامی ـ ایرانی در دفاع از دین و سرزمین دانست و گفت : یکی از نکات مهم در دوران دفاع مقدس، شکل‌گیری یک بسیج عمومی برای دفاع از سرزمین و دین و ایران اسلامی به عنوان میعادگاه اسلام بود.

وی با تأکید بر اهمیت روایت حماسه‌های ملت ایران گفت: حماسه، شجاعت و روایت فتح رزمندگان اسلام امروز اهمیت فراوانی دارد؛ این حماسه‌ها و شجاعت‌ها و اقتداری که از دوران دفاع مقدس هشت‌ساله تا امروز شاهد آن بوده‌ایم یک نکته بسیار مهم است و همین روایت‌ها موجب عزت نفس و اتکای ملت ایران به خود شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گیلان هویت ایرانی ـ اسلامی را یکی از نکات کلیدی دانست و افزود: این همان هویتی است که پای آن ایستاده‌ایم و اقشار مختلف در لباس‌ها، کسوت‌ها و عناوین مختلف به آن می‌بالند و برای آن ایستادگی می‌کنند.