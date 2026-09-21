اجلاسیه ۵۷۷ شهید دانش‌آموز و ۱۴۰ شهید فرهنگی چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

اجلاسیه ۷۱۷ شهید دانش‌آموز و فرهنگی چهارمحال و بختیاری

اجلاسیه ۷۱۷ شهید دانش‌آموز و فرهنگی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، اجلاسیه ۵۷۷ شهید دانش‌آموز و ۱۴۰ شهید فرهنگی چهارمحال و بختیاری، از برنامه‌های دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری بود

در این مراسم، یاد و نام شهدای دانش‌آموز و فرهنگی استان گرامی داشته شد و از نقش این شهدا در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و پاسداری از آرمان‌های کشور تجلیل شد.

این اجلاسیه با حضور خانواده‌های معظم شهدا، دانش‌آموزان، فرهنگیان و جمعی از مردم و مسئولان استان برگزار شد.