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اجلاسیه ۵۷۷ شهید دانشآموز و ۱۴۰ شهید فرهنگی چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، اجلاسیه ۵۷۷ شهید دانشآموز و ۱۴۰ شهید فرهنگی چهارمحال و بختیاری، از برنامههای دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری بود
در این مراسم، یاد و نام شهدای دانشآموز و فرهنگی استان گرامی داشته شد و از نقش این شهدا در دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی و پاسداری از آرمانهای کشور تجلیل شد.
این اجلاسیه با حضور خانوادههای معظم شهدا، دانشآموزان، فرهنگیان و جمعی از مردم و مسئولان استان برگزار شد.