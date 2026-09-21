شرکت صادرات محصولات پتروشیمی با تخلف اظهار خلاف واقعیت در نوع محصول، علاوه برتعطیلی یک ساله محکوم به پرداخت بیش از ۱۷ میلیارد ریال جریمه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: این شرکت پتروشیمی در اظهار خلاف واقع محصول تولیدی میعانات نفتی، نوع بنزین را هیدروکربن اعلام کرده بود که پرونده این متخلف در تعزیرات حکومتی اصفهان رسیدگی شد.

حسین ایزدی افزود: در نتایج بررسی‌ها و استعلام تعیین اصالت در آزمایشگاه، تخلف این شرکت پتروشیمی مشخص و مدیرعامل متخلف به هشت برابر ارزش کالا به میزان ۱۷ میلیارد و ۴۳۹ میلیون ریال محکوم شد.

وی گفت:رأی صادر شده در شعب تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات حوزه قاچاق کالا و ارز تایید و جریمه دریافت شد.

وی ادامه داد: همچنین بخش دیگر از رأی، ممنوعیت این شرکت از فعالیت به مدت یک سال در نظر گرفته شده بود، که این قسمت از رأی نیز اجرا شد.