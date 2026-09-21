وزیر راه و شهرسازی بر تسریع در تعیین تکلیف طرح‌های مسکن با پیشرفت کمتر از ۲۰ درصد تأکید کرد و گفت: برای طرح‌هایی که به دلیل جانمایی نامناسب قابلیت ساخت و سکونت ندارند، باید با حفظ حقوق متقاضیان، گزینه جایگزین در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، وزیر راه و شهرسازی در نشست هفتگی پایش طرح‌های حمایتی مسکن، بر تعیین تکلیف سریع طرح‌های با پیشرفت فیزیکی پایین تأکید کرد.

فرزانه صادق گفت: طرح‌هایی که پس از سال‌ها به دلیل مکان‌یابی نامناسب امکان ساخت و سکونت ندارند، باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

وی بر ضرورت گفت‌وگوی شفاف با متقاضیان و حفظ حقوق مردم در فرآیند جایگزینی اراضی تأکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: صرف واگذاری زمین، بدون امکان تأمین زیرساخت و ساخت‌وساز مناسب، به معنای تأمین مسکن نیست.

صادق با اشاره به هزینه بالای آماده‌سازی برخی اراضی، خواستار جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به متقاضیان شد.

وی همچنین بر تعیین تکلیف حدود ۸۵۰ هزار واحد طرح‌های مسکن ملی تأکید کرد و اجرای قانون جوانی جمعیت را از دیگر اولویت‌ها دانست.

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد حدود ۶۰ همت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید می‌تواند پشتوانه تأمین مالی مسکن حمایتی باشد.

به گفته صادق، این ظرفیت برای کمک به تأمین سهم آورده متقاضیان دهک‌های یک تا چهار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی همچنین بر استفاده از اراضی مناسب در شهرها، به‌ویژه شهرهای کوچک، برای تأمین مسکن خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت و محرومان تأکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی درباره تأمین مسکن خانوارهای دارای پنج عضو معلول و بیشتر نیز خواستار تسریع در روند شناسایی و واگذاری مسکن شد.

صادق گفت برای این خانواده‌ها خانه‌های ویلایی متناسب با شرایط آنان در نظر گرفته شود و این اقدام حداکثر ظرف سه ماه انجام گیرد.

در بخش دیگری از نشست، موضوع بازسازی مناطق آسیب‌دیده ناشی از جنگ رمضان مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی بر تأمین سریع منابع مورد نیاز بازسازی در استان‌های مشمول تأکید کرد.

وی تأمین ۲.۵ همت منابع در تعهد وزارت راه و شهرسازی را قابل انجام دانست و خواستار ایجاد مسیر ویژه برای تأمین مالی بازسازی شد.

صادق تأکید کرد تعیین تکلیف اراضی و منابع بازسازی باید در کوتاه‌ترین زمان انجام شود تا عملیات اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شود.