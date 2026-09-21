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همزمان با ایام رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه(س)، عطر حرم کریمه اهلبیت(س) با حضور خادمان حرم مطهر و پرچم متبرک گنبد نورانی آن حضرت، در نقاط مختلف استان مازندران طنینانداز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با ایام رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه(س)، عطر حرم کریمه اهلبیت(س) با حضور خادمان حرم مطهر و پرچم متبرک گنبد نورانی آن حضرت، در نقاط مختلف استان مازندران طنینانداز شد؛ پرچمی که برای بسیاری از دلهای مشتاق، یادآور حرم، زیارت و توسل است.
حجتالاسلام محمدحسین بهمنی خادم حرم کریمه اهلبیت(س)، در حاشیه آغاز برنامههای سفیران کریمه در ساری، با تسلیت ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار کرد: هر ساله در چنین ایامی، خادمان حرم مطهر حضرت معصومه(س) با پرچم متبرک گنبد بارگاه آن بانوی کرامت، به استانهای مختلف سفر میکنند تا پیام اهلبیت(ع) را به میان مردم ببرند.
وی افزود: امسال نیز توفیق نصیب خادمان شد تا در استان مازندران حضور پیدا کنند و برنامههای سفیران کریمه از یکی از مدارس شهر ساری آغاز شد؛ برنامهای که در ادامه، بیمارستانها، مساجد، تکایا، تجمعات شبانه و دیگر مدارس استان را نیز دربر خواهد گرفت.
حجتالاسلام بهمنی با اشاره به اجرای فشرده این برنامهها طی سه روز دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه، گفت: حدود ۵۰ تا ۶۰ برنامه در نقاط مختلف استان برگزار میشود تا مردم در کنار پرچم متبرک حضرت فاطمه معصومه(س) با معارف اهلبیت(ع) بیشتر مأنوس شوند.
این خادم حرم کریمه اهلبیت(س)، هدف اصلی این برنامهها را احیای مکتب اهلبیت(ع) عنوان کرد و گفت: حضور این پرچم و خادمان حرم، فرصتی است تا دلهای ارادتمند به ولایت، بیش از پیش با معارف اهلبیت(ع) پیوند بخورد.
وی ادامه داد: برای بسیاری از مردم که شاید فرصت زیارت حرم مطهر حضرت معصومه(س) را نداشته باشند، حضور این پرچم متبرک، حالوهوای زیارت و توسل را زنده میکند؛ مردم در کنار این پرچم حاجات خود را از خداوند متعال طلب میکنند و دلهای خود را به کریمه اهلبیت(س) گره میزنند.
حجتالاسلام بهمنی در پایان ابراز امیدواری کرد: به برکت حضرت فاطمه معصومه(س)، دلهای مردم نورانی و حاجات مؤمنان به خیر و مصلحت برآورده شود.