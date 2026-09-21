از ۳۱ شهریور به مدت سه روز
تعطیلی دروس حوزه علمیه خراسان در پی درگذشت آیت الله شبیری زنجانی
مدیر حوزه علمیه خراسان با صدور پیامی اعلام کرد: دروس این حوزه به مناسبت درگذشت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید از ۳۱ شهریور به مدت سه روز تعطیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، حجت الاسلام علی خیاط در بخشی از پیام خود آورده است: با قلبی سرشار از اندوه و تأثر، مصیبت جانسوز ارتحال فقیه اهلالبیت (ع)، عالم ربانی و پرچمدار علم و تقوا، حضرت آیتالله العظمی زنجانی را به محضر مقدس حضرت بقیهالله الاعظم، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، اساتید و فضلای گرانقدر، و عموم مؤمنین و شیعیان آن فقید سعید تسلیت و تعزیت عرض مینماییم.
در ادامه این پیام آمده است: بیگمان، رحلت آن عالم فرزانه، که عمر شریف خود را در راه ترویج معارف اهلبیت (علیهمالسلام) و پرورش شاگردان و خدمت به اسلام و مسلمین سپری نمود، ثلمهای جبرانناپذیر بر پیکره حوزههای علمیه به شمار میرود. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، علو درجات و رحمت واسعه، و برای بازماندگان و ارادتمندان، صبر جمیل و اجر جزیل مسالت داریم.
آیتالله سید موسی شُبیری زَنجانی (زاده ۱۳۰۶ش)، از مراجع تقلید و از استادان درس خارج فقه و خارج اصول در قم بود. ایشان یکی از هفت فقیهی است که پس از درگذشت آیت الله محمدعلی اراکی، از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جایز التقلید و واجد شرایط مرجعیت معرفی شد.
دفتر آیتالله سید موسی شبیری زنجانی بامداد امروز دوشنبه ۳۰ شهریورماه با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: روح مطهر فقیه اهل بیت عصمت و طهارت (ع) ومرجع عالیقدر جهان تشیّع، آیت الله العظمی شبیری زنجانی به لقاء الله پیوست.