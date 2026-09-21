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طرح استراتژیک خط ریلی حومهای «تبریز–آذرشهر» وارد مدار عملیاتی و تفکیک وظایف اجرایی در آذربایجان شرقی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، با برگزاری نشست تخصصی نحوه اجرای خط ریلی حومهای «تبریز–آذرشهر»، تفاهمنامههای پیشین این شریان راهبردی به صورت رسمی وارد مرحله تعیین مسئولیتها و مدل تسهیم مالی و فنی میان دستگاههای متولی شد؛ طرحی که با هدف کاهش بار ترافیکی شاهراه جنوبغربی کلانشهر تبریز، تسهیل تردد دانشجویی و اتصال مراکز عمده صنعتی منطقه دنبال میشود.
در این نشست تخصصی که با حضور معاون فنی و زیربنایی راهآهن جمهوری اسلامی ایران، مدیرکل راهآهن آذربایجان، مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز و رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد بر ضرورت تسریع در تبدیل اسناد بالادستی به برنامه اقدام و تفکیک مرزهای عملیاتی تأکید شد.
سید مصطفی داوودی، معاون فنی و زیربنایی راهآهن کشور در این جلسه با تأکید بر لزوم واقعبینی در مواجهه با محدودیتهای بودجهای زیرساختها تصریح کرد: برای مصون ماندن طرح از توقفهای مالی، سهم ریالی و اجرایی هر یک از دستگاهها باید در همین نقطه آغازین با دقت شفاف شود.
وی در تشریح بسته پیشنهادی راهآهن برای شتاببخشی به طرح اعلام کرد: راهآهن آمادگی دارد بخش طراحی تخصصی مسیر ریلی، روسازی خط، تأمین مصالح استراتژیک، اجرای خطوط ایستگاهی و نصب سوزنها را بر عهده بگیرد. در مقابل، پیشنهاد ما این است که عملیات زیرسازی مسیر به ظرفیتهای استانی واگذار شده و طراحی و احداث سکوها و ابنیه ایستگاهی نیز با توجه به نیازسنجی بومی، توسط مجموعههای شهری و استانی به سرانجام برسد.
داوودی همچنین بر ایجاد زیرساختهای چندوجهی در مقصد تأکید کرد و افزود: توسعه پایانه، توقفگاههای استاندارد و پیوند زنجیره حملونقل پیرامونی، همگام با ریلگذاری باید دیده شود تا بازدهی خط پس از بهرهبرداری کامل باشد.
علیرضا سلیمانی، مدیرکل راهآهن آذربایجان، محور تبریز–آذرشهر را گرهگشای اصلی ترافیک ورودی جنوبغرب تبریز و پیونددهنده کریدور صنعتی منطقه برشمرد و گفت: این طرح حیاتی پس از طی تشریفات اداری و امضای تفاهمنامه اولیه، وارد مدار عملیاتی تعیین مسئولیتها شده است.
وی با اشاره به ویژگیهای فنی مسیر موجود یادآور شد: با توجه به برقی بودن زیرساخت ریلی موجود تا محدوده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، طراحی امتداد مسیر باید با لحاظ استانداردهای برقیسازی و همخوان با شبکه فعلی انجام پذیرد. از سوی دیگر، تعیینتکلیف تملک اراضی و تعریف پایانه تبادلی مسافر با شبکه اتوبوسرانی و تاکسیرانی در ایستگاه انتهایی، از ارکان توجیهپذیری این خط است.
همچنین اصغر باقریفر، مدیرعامل متروی تبریز با تأکید بر نقش بنیادین حملونقل ریلپایه در مدیریت جریان ترافیک ورودیهای کلانشهر، از آمادگی کامل این مجموعه جهت ایفای سهم تعهدشده خبر داد و تصریح کرد: بهمحض تدوین سازوکار شفاف تأمین اعتبار و نهاییسازی تعهدات متقابل، آمادگی داریم در اجرای این خط حومهای نقشی اثرگذار ایفا کنیم؛ چراکه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و صنایع پیرامونی، تقاضای سفر بالایی تولید میکنند که راهآهن ایمنترین پاسخ به آن است.
رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، با اشاره به عبور مسیر پیشنهادی از اراضی دانشگاه، آمادگی این مرکز علمی برای هرگونه تعامل فنی، آزادسازی و همکاری منطبق بر مصوبات طرح را اعلام کرد.
در این نشست، معاون فنی و زیربنایی راهآهن همراه با مدیران استانی و دانشگاهی با حضور میدانی در محدوده طرح، ابعاد فنی مسیر و مکاننمایی ایستگاهها را مورد پایش و ارزیابی قرار دادند.