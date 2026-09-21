استاندار یزد با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای جوانی جمعیت، اصلاح گفتمان‌های نادرست درباره فرزندآوری و تقویت مشوق‌های حمایتی را از اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی استان یزد دانست و گفت: در چارچوب مصوبه قرارگاه جوانی جمعیت یزد، آموزش و پرورش هیچ‌گونه دریافتی از خانواده‌های خوش جمعیت نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در نشست قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان یزد، سازوکار‌های عملیاتی برای برون‌رفت از چالش‌های جمعیتی و تقویت سیاست‌های حمایت از خانواده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

استاندار یزد در این نشست، توجه به جوانی جمعیت را از جمله رسالت‌های اجتماعی و دینی مدیران عنوان کرد و بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و اجرای اقدامات عملی در این زمینه تأکید کرد.بابایی با اشاره به تأثیر گفتمان‌های شکل‌گرفته در دهه‌های گذشته بر نگرش جامعه نسبت به فرزندآوری، بر ضرورت اصلاح این گفتمان‌ها تأکید کرد و گفت: رویکرد‌های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با فرزندآوری باید متناسب با شرایط جمعیتی کشور بازنگری و اصلاح شود.وی همچنین با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، خواستار مشارکت و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این جشنواره شد.

استاندار یزد، توجه بیشتر مدیران به مشوق‌های جوانی جمعیت را نیز ضروری دانست و افزود: بر اساس مصوبه قرارگاه جوانی جمعیت استان یزد، آموزش و پرورش هیچ‌گونه دریافتی از خانواده‌های خوش جمعیت نخواهد داشت.بابایی همچنین توجه به درمان ناباروری را از اولویت‌های استان یزد در حوزه جوانی جمعیت برشمرد و بر ضرورت تقویت اقدامات و حمایت‌های لازم در این زمینه تأکید کرد.

در این نشست، راهکار‌های عملیاتی دستگاه‌های مختلف برای حمایت از خانواده، افزایش مشوق‌های فرزندآوری، رفع موانع پیش روی خانواده‌ها و تقویت اقدامات فرهنگی و اجتماعی در حوزه جوانی جمعیت بررسی شد.