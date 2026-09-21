به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «میرم مدرسه» هر روز ساعت ۱۶ زنده از پایگاه ایران صدا و شبکه‌های آموزش و امید پخش‌می‌شود.

آموزش مدیریت احساسات و هیجان به کودکان موضوع این برنامه است که پخش آن تا چهارم مهر ادامه دارد.

نقش شاعران ترک زبان آذربایجان در گسترش شعر و ادبیات فارسی و ایجاد پیوند‌های فرهنگی و ادبی میان اقوام ایرانی در مجموعه «ترکان پارسی گوی» بررسی می‌شود.

این مجموعه را شبکه مستند دوشنبه‌ها ساعت ۲۱ پخش و روز بعد ساعت ۹ بازپخش می‌کند.

روایتی از آغاز جنگ تحمیلی و حملات رژیم بعث عراق به مناطق مسکونی جنوب کشور در «خودکار عطری».

این فیلم امشب ساعت ۲۳ با کیفیت ۴K از شبکه فراتر پخش می‌شود

شبکه ورزش «فوتبال ۱۲۰» را پنج شنبه هر هفته ساعت ۲۰ پخش می‌کند.

اتفاقات و حواشی لیگ‌های معتبر جهانی در این برنامه بررسی می‌شود.