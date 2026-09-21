رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از بازگرداندن بالغ بر ۴.۵ میلیارد یورو از منابع ارزی کشور به چرخه اقتصادی، تنها از طریق تعامل و تکریم فعالان اقتصادیِ دارای تعهدات ارزی، بدون توسل به برخورد‌های قضایی و پلیسی خبر داد.



به گزارش خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما؛ حسین رحیمی در نشست با اعضای اتاق ایران ضمن قدردانی از عملکرد تجار و فعالان اقتصادی برای تامین نیاز کشور در جنگ اخیر در در تشریح سیاست‌های نوینِ پلیس در مواجهه با پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی، بر ضرورت تغییر رویکرد از برخوردهای قهری به سمت تعامل سازنده تأکید کرد و افزود: حتی اگر تخلفی صورت گرفته باشد، فعال اقتصادی باید تکریم شود و تشکیل پرونده‌های پلیسی و قضایی برای این دسته از افراد در دستور کار نیست.

سازوکار تعاملی؛ کلید موفقیت در بازگشت منابع

سردار رحیمی اظهار کرد: در این سازوکار به جای تشکیل پرونده، به فعال اقتصادی اطلاع داده می‌شود که میزان بدهی وی چقدر است و فرصتی برای ارائه زمان‌بندی پرداخت به او داده می‌شود. فرد بدهکار پس از مراجعه به بانک عامل و تسویه تعهدات، رسید مربوطه را به مراجع نظارتی ارائه می‌کند و پرونده بدین صورت مختومه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون به وضعیت بالغ بر هزار فعال اقتصادی در این حوزه رسیدگی شده است، تصریح کرد: برخورد ما با این افراد فقط مطالبه‌گریِ محترمانه بوده است؛ اینکه به آن‌ها گفتیم چقدر بدهکارند و چقدر زمان برای بازپرداخت نیاز دارند. در نهایت، با همین رویه تعاملی و بدون تشکیل پرونده قضایی، ۴.۵ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی بازگشت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پایان تصریح کرد: این رویکرد که بر مبنای حفظ شأن و جایگاه فعالان اقتصادی تنظیم شده، نشان‌دهنده تغییر پارادایم در برخورد با چالش‌های اقتصادی از رویکردهای سلبی به سمت تسهیل‌گری در بازگشت سرمایه‌های ارزی به کشور است.