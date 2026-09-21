در آستانه هفته دفاع مقدس ، نمایشگاه ترکیبی عکس و نقاشی «بهانه بهشت» در نگارخانه موزه حرم مطهر رضوی گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مسئول روابط عمومی سازمان کتابخانه ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: در این نمایشگاه ۴۰ اثر شامل ۲۰ تابلوی نقاشی پرتره با محوریت شهدا و رزمندگان گردان پیاده لشکر امام حسین (ع) اثر مصطفی شعرباف و ۲۰ تابلو عکس با محوریت مادران شهیدا اثر مرتضی اکبری به نمایش در آمده است.

محمدرضا خیابانی افزود: همچنین امروز از پرتره رهبر شهید که با تکنیک آبرنگ توسط یکی از نقاشان اصفهانی خلق و اهدا شده بود، رونمایی شد.

رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی نیز با اشاره به شرایط فعلی کشور و مواجهه با دشمنان، گفت: در واقع فرهنگ مقاومت موجب استقامت و ایستادگی کشور در برابر دشمنان شده است که این فرهنگ نیز شامل دو مؤلفه اصلی اعم از فرهنگ عاشورا که امتداد آن شهادت است و همچنین فرهنگ انتظار و مهدویت می‌شود.

حجت‌الاسلام سید جلال حسینی با بیان اینکه به‌عنوان مدافعان قرآن، عترت و میهن در هر سه جنگ تحمیلی توانستیم فرهنگ جدیدی را به نام فرهنگ مقاومت به دنیا ارائه کنیم، افزود: دراین‌میان هنرمندان با خلق آثار فاخر، یاد و خاطره شهدا و خانواده آنها و فرهنگ مقاومت را زنده نگه داشتند که تلاش مستمر آنها ستودنی است.

نمایشگاه ترکیبی عکس و نقاشی بهانه بهشت تا ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵از ساعت ۸ تا ۱۷، در نگارخانه موزه رضوی واقع در صحن کوثر بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع)، پذیرای زائران و مجاوران هنردوست است.

اجرای زنده پرتره‌نگاری نیز از جمله برنامه‌های جانبی این نمایشگاه تا چهارشنبه، یکم مهرماه، خواهد بود.