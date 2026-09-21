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کوچ عشایر از مراتع ییلاق چهارمحال و بختیاری به مناطق گرمسیری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس مصوبات تقویم کوچ کشور، زمانخروج عشایر از مراتع ییلاق چهارمحال و بختیاری از امروز دوشنبه ۳۰ شهریورماه است.
احمدی افزود: باتوجه به پیشبینی بارشهای پیشرو و سردی هوا عشایر چهارمحال و بختیاری هرچه سریعتر مراتع استان را ترک کنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری افزود: کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری معمولاً به استانهای گرمسیری مجاور مانند اصفهان، خوزستان و فارس است.