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نمایشگاه کودکان میناب، به همت ۲ نفر از فعالان ایرانی مقیم ژنو، مقابل مقر سازمان ملل در پایتخت سوئیس برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این نمایشگاه از روز شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ در میدان ملل (Place des Nations)، مقابل ورودی اصلی مقر سازمان ملل و در مجاورت صندلی شکسته معروف ژنو، نمادی شناختهشده از پیامدهای جنگ و خشونت علیه غیرنظامیان راهاندازی شده و تا روز سهشنبه ۳۱ شهریور ادامه خواهد داشت.
در این نمایشگاه، تصاویری از ابعاد این فاجعه انسانی، نقاشیهای کودکان شهید میناب و همچنین چند کیف مدرسه و شماری از اشیای بهجامانده از آنان در معرض دید دیپلماتها، کارکنان سازمانهای بینالمللی، شهروندان و گردشگران قرار گرفته است.
مجموعه این آثار و اشیا، روایتی عینی از پیامدهای جنگ برای کودکان و غیرنظامیان ارائه میکند.
برگزارکنندگان هدف از برپایی این نمایشگاه را رساندن صدای مظلومیت کودکان و غیرنظامیان ایرانی به افکار عمومی و جامعه بینالمللی و اعتراض به آنچه «سکوت و بیعملی سازمان ملل و جامعه بینالمللی در قبال کشتار غیرنظامیان در جریان تجاوز به خاک ایران» خواندهاند، عنوان کردهاند.
آنان همچنین خواستار پاسخگویی در قبال اقدامهایی شدهاند که مصداق آشکار جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت است و تاکید کردهاند که حمایت از کودکان و غیرنظامیان و رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه نباید قربانی ملاحظات سیاسی و استانداردهای دوگانه شود.