رییس پلیس راه خوزستان از برخورد قانونی و قاطع این مجموعه با خودرو‌های فاقد پلاک و پلاک‌های مخدوش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید حسنوند بیان کرد : در راستای اجرای طرح‌های ارتقای نظم و امنیت ترافیکی و مقابله با تخلفات مرتبط با پلاک خودرو، پلیس راه استان خوزستان با خودرو‌های فاقد پلاک، دارای پلاک مخدوش یا دستکاری‌شده و سایر موارد تخلف مرتبط با پلاک، مطابق قانون برخورد کرد.

وی افزود: در مواردی که تخلف ارتکابی واجد وصف کیفری باشد، موضوع حسب مورد و مطابق مقررات، از جمله ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، برای طی مراحل قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.

سرهنگ حسنوند گفت : پلیس راه استان با هرگونه مخدوش‌کردن، دستکاری، تغییر یا استفاده غیرمجاز از پلاک خودرو، قاطعانه و برابر قانون برخورد می‌کند و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.

او افزود : پلاک خودرو، شناسه قانونی وسیله نقلیه محسوب می‌شود؛ بنابراین از کاربران ترافیک انتظار می‌رود ضمن رعایت قوانین و مقررات، از هرگونه اقدام برای تغییر، مخدوش‌کردن یا استفاده غیرمجاز از پلاک خودداری کنند.