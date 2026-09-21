شجاع پناهی و مهدی کرمانی نمایندگان کشورمان در ووشو ساندا بازی‌های آسیایی ناگویا به دور بعد راه یافتند.

ناگویا ۲۰۲۶؛ راهیابی پناهی و کرمانی به دور بعد ووشو ساندا

ناگویا ۲۰۲۶؛ راهیابی پناهی و کرمانی به دور بعد ووشو ساندا

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شجاع پناهی، نماینده وزن منهای ۶۵ کیلوگرم کشورمان در بخش ساندا رقابت های ووشو بازی های آسیایی 2026 ناگویا در دو راند نفس گیر، حضرت عوض کلیدیو از ترکمنستان را از پیش رو برداشت و راهی دور بعد شد.

در این وزن ۱۶ سانداکار از کشور‌های اندونزی، قزاقستان، افغانستان، ماکائو، لائوس، ویتنام، تاجیکستان، فیلیپین، ایران، ترکمنستان، کره جنوبی، ازبکستان، قرقیزستان، تایلند، چین و نپال حضور دارند.

همچنین، مهدی کرمانی نماینده کشورمان در وزن ۶۰- کیلوگرم ووشو ساندا، در مصاف با نماینده ازبکستان دو به صفر پیروز شد و به مرحله بعد راه یافت.