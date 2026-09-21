پخش زنده
امروز: -
بنا بر اعلام سازمان هدفمندسازی یارانهها، یارانه نقدی مرحله ۱۸۷ مربوط به شهریور ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهکهای چهار تا نه در سراسر کشور واریز و قابل برداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ادارهکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانهها، یارانه نقدی مرحله ۱۸۷ مربوط به شهریور سال جاری، به مبلغ ۱۳۵ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۵۰۳ نفر از سرپرستان خانوارهای دهکهای چهارم تا نهم واریز و قابل برداشت است.
این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار، از جمله تسهیلات وام اربعین، تسهیلات کرونا و خریدهای اعتباری انجام شده است.
شایان ذکر است، بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۸۱۸ نفر در دهک های چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانك عامل در سراسر کشور واریز می شود.