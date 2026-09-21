\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u0644\u0628\u062a\u0647 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0647\u0645\u062f\u0644\u06cc \u0648 \u0646\u0648\u0639 \u062f\u0648\u0633\u062a\u06cc \u0648 \u06a9\u0645\u06a9 \u0628\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u06a9\u0645 \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0645 \u062f\u0627\u063a \u062f\u0627\u063a \u0627\u0633\u062a.\n