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مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری از سرشماری تابستانه علفخواران شاخص منطقه حفاظتشده شیدا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، محسن کریمی گفت: این طرح پایش زیستی در راستای ارتقای سطح حفاظت، مدیریت بهینه زیستگاهها و صیانت از تنوع زیستی منطقه اجرا شده است.
وی گفت: دستیابی به آمار دقیق از جمعیت گونههای علفخوار، مبنای اصلی تصمیمگیریهای حفاظتی است و کارشناسان استان با بهرهگیری از روشهای استاندارد، تمامی مسیرهای زیستگاهی و حساس منطقه را مورد پایش دقیق قرار دادند.
کریمی افزود: تحلیل دادههای حاصل از این سرشماری، امکان پایش دقیقتر وضعیت زادآوری، تراکم جمعیت و سلامت عمومی گونهها را فراهم میسازد که نقشی کلیدی در برنامهریزیهای آتی جهت کنترل عوامل تهدیدکننده زیستگاه ایفا میکند.