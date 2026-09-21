به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، محسن کریمی گفت: این طرح پایش زیستی در راستای ارتقای سطح حفاظت، مدیریت بهینه زیستگاه‌ها و صیانت از تنوع زیستی منطقه اجرا شده است.

وی گفت: دستیابی به آمار دقیق از جمعیت گونه‌های علف‌خوار، مبنای اصلی تصمیم‌گیری‌های حفاظتی است و کارشناسان استان با بهره‌گیری از روش‌های استاندارد، تمامی مسیر‌های زیستگاهی و حساس منطقه را مورد پایش دقیق قرار دادند.

کریمی افزود: تحلیل داده‌های حاصل از این سرشماری، امکان پایش دقیق‌تر وضعیت زادآوری، تراکم جمعیت و سلامت عمومی گونه‌ها را فراهم می‌سازد که نقشی کلیدی در برنامه‌ریزی‌های آتی جهت کنترل عوامل تهدیدکننده زیستگاه ایفا می‌کند.