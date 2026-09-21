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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۴۱ نفر در حوادث رانندگی معابر درونشهری استان جان خود را از دست دادهاند که ۲۹ نفر از این تعداد معادل ۷۱ درصد متوفیان را موتورسیکلتسواران به خود اختصاص دادهاند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، شاهپور رجایی در نشست شورای هماهنگی ترافیک استان بوشهر اظهار کرد: بررسی و تحلیل آمار تصادفات نشان میدهد موتورسیکلتسواران با وجود سهم ۲۱ درصدی از کل تصادفات درونشهری، سهم بسیار بالایی از تلفات را به خود اختصاص دادهاند و این موضوع ضرورت توجه جدیتر به ایمنی تردد موتورسیکلتها و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را نشان میدهد.
وی افزود: در شش ماه نخست امسال، ۷ نفر از متوفیان حوادث رانندگی درونشهری استان عابر پیاده بودهاند که ضرورت ارتقای ایمنی معابر، بهبود وضعیت گذرگاههای عابر پیاده و توجه بیشتر به ایمنی کاربران آسیبپذیر ترافیک را مورد تأکید قرار میدهد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به عوامل اصلی وقوع حوادث رانندگی، گفت: بر اساس بررسیهای صورتگرفته، توجه نکردن به جلو، حواسپرتی رانندگان و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه از مهمترین عوامل بروز حوادث رانندگی درونشهری و برونشهری استان است و کاهش این حوادث نیازمند همکاری و مشارکت همه دستگاههای مسئول و شهروندان است.
وی اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، شهرستان بوشهر با ۱۴ فوتی، کنگان با ۸ فوتی و دشتستان با ۷ فوتی، در مجموع بیش از ۶۰ درصد متوفیان حوادث رانندگی درونشهری استان را به خود اختصاص دادهاند.
رجایی ادامه داد: ضروری است کمیتههای ترافیک شهرستانها، بهویژه در شهرستانهایی که فراوانی تصادفات و تلفات بیشتری دارند، با جدیت، موضوع روند افزایشی تصادفات را بررسی کرده و متناسب با شرایط هر شهرستان، اقدامات پیشگیرانه و تمهیدات لازم را در دستور کار قرار دهند.
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: بازگشایی مدارس موجب افزایش حجم تردد در معابر شهری و شکلگیری ترافیک در معابر منتهی به مدارس میشود؛ بنابراین لازم است والدین دانشآموزان، مربیان و اولیای مدارس، رانندگان سرویس مدارس و سایر رانندگان توجه و مراقبت بیشتری نسبت به ایمنی دانشآموزان و سایر کاربران معابر شهری داشته باشند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر افزود: شهرداریهای سراسر استان نیز موظف هستند نسبتبه رنگآمیزی و آشکارسازی خطوط عابر پیاده، خطکشی معابر، نصب و ساماندهی تابلوها و علائم ترافیکی، پاکسازی و ایمنسازی پیادهروها و هرس درختان در حریم خطوط عابر پیاده و سایر کارهای مورد نیاز برای ایمنسازی و روانسازی ترافیک اقدام کنند.
وی با اشاره به روند افزایشی تصادفات و فوتیها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اظهار کرد: باید آموزش و اطلاعرسانی درباره ایمنی تردد و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی دستگاههای ذیربط و رسانههای عمومی با جدیت بیشتری دنبال شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر یادآور شد: در کنار آموزش و فرهنگسازی، اجرای دقیق مقررات از سوی پلیس راهور و انجام تکالیف قانونی از سوی شورای ترافیک و شهرداریها نیز ضروری است و مجموعه این اقدامات باید با هدف کاهش تصادفات، حفظ جان شهروندان و کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی دنبال شود.
وی تأکید کرد: آمار تلفات موتورسیکلتسواران نشان میدهد این موضوع نیازمند یک برنامه منسجم و مستمر در حوزه آموزش، فرهنگسازی، نظارت و ارتقای ایمنی معابر است و شورای هماهنگی ترافیک استان نیز این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.