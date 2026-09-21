به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، شاهپور رجایی در نشست شورای هماهنگی ترافیک استان بوشهر اظهار کرد: بررسی و تحلیل آمار تصادفات نشان می‌دهد موتورسیکلت‌سواران با وجود سهم ۲۱ درصدی از کل تصادفات درون‌شهری، سهم بسیار بالایی از تلفات را به خود اختصاص داده‌اند و این موضوع ضرورت توجه جدی‌تر به ایمنی تردد موتورسیکلت‌ها و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را نشان می‌دهد.

وی افزود: در شش ماه نخست امسال، ۷ نفر از متوفیان حوادث رانندگی درون‌شهری استان عابر پیاده بوده‌اند که ضرورت ارتقای ایمنی معابر، بهبود وضعیت گذرگاه‌های عابر پیاده و توجه بیشتر به ایمنی کاربران آسیب‌پذیر ترافیک را مورد تأکید قرار می‌دهد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به عوامل اصلی وقوع حوادث رانندگی، گفت: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، توجه نکردن به جلو، حواس‌پرتی رانندگان و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه از مهم‌ترین عوامل بروز حوادث رانندگی درون‌شهری و برون‌شهری استان است و کاهش این حوادث نیازمند همکاری و مشارکت همه دستگاه‌های مسئول و شهروندان است.

وی اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، شهرستان بوشهر با ۱۴ فوتی، کنگان با ۸ فوتی و دشتستان با ۷ فوتی، در مجموع بیش از ۶۰ درصد متوفیان حوادث رانندگی درون‌شهری استان را به خود اختصاص داده‌اند.

رجایی ادامه داد: ضروری است کمیته‌های ترافیک شهرستان‌ها، به‌ویژه در شهرستان‌هایی که فراوانی تصادفات و تلفات بیشتری دارند، با جدیت، موضوع روند افزایشی تصادفات را بررسی کرده و متناسب با شرایط هر شهرستان، اقدامات پیشگیرانه و تمهیدات لازم را در دستور کار قرار دهند.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: بازگشایی مدارس موجب افزایش حجم تردد در معابر شهری و شکل‌گیری ترافیک در معابر منتهی به مدارس می‌شود؛ بنابراین لازم است والدین دانش‌آموزان، مربیان و اولیای مدارس، رانندگان سرویس مدارس و سایر رانندگان توجه و مراقبت بیشتری نسبت به ایمنی دانش‌آموزان و سایر کاربران معابر شهری داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر افزود: شهرداری‌های سراسر استان نیز موظف هستند نسبت‌به رنگ‌آمیزی و آشکارسازی خطوط عابر پیاده، خط‌کشی معابر، نصب و ساماندهی تابلو‌ها و علائم ترافیکی، پاکسازی و ایمن‌سازی پیاده‌رو‌ها و هرس درختان در حریم خطوط عابر پیاده و سایر کار‌های مورد نیاز برای ایمن‌سازی و روان‌سازی ترافیک اقدام کنند.

وی با اشاره به روند افزایشی تصادفات و فوتی‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اظهار کرد: باید آموزش و اطلاع‌رسانی درباره ایمنی تردد و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط و رسانه‌های عمومی با جدیت بیشتری دنبال شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر یادآور شد: در کنار آموزش و فرهنگ‌سازی، اجرای دقیق مقررات از سوی پلیس راهور و انجام تکالیف قانونی از سوی شورای ترافیک و شهرداری‌ها نیز ضروری است و مجموعه این اقدامات باید با هدف کاهش تصادفات، حفظ جان شهروندان و کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی دنبال شود.

وی تأکید کرد: آمار تلفات موتورسیکلت‌سواران نشان می‌دهد این موضوع نیازمند یک برنامه منسجم و مستمر در حوزه آموزش، فرهنگ‌سازی، نظارت و ارتقای ایمنی معابر است و شورای هماهنگی ترافیک استان نیز این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.