به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: براساس آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، طی بعد از ظهرهای امروز و فردا، سرعت وزش باد در بخش های غربی، نیمه جنوبی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه ای خواهد بود، بنابراین احتمال برخاستن گردوغبار محلی نیز دور از انتظار نیست.

وی افزود: روند کاهش دما طی امروز نیز تداوم خواهد داشت و سپس تا روز چهارشنبه روند افزایش ۱ تا ۳ درجه ای دما در سطح استان پیش بینی می شود.

سبزه زاری تصریح کرد: همچنین طی صبحگاه پنجشنبه جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی استان خواهند شد.

به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ شمال خلیج فارس تا اواخر وقت سه شنبه مواج خواهد بود.

وی بیان داشت: در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۴۴.۷ و گتوند با دمای ۱۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک ترین نقاط استان گزارش شده اند و اهواز به بیشینه دمای ۴۳.۱ و کمینه دمای ۲۴.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.