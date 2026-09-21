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معاون وزیر میراث فرهنگی گفت: مصوبه مربوط به الحاق و بازنگری محدوده پیرامونی تختجمشید با درخواست وزارت میراثفرهنگی و استانداری فارس در شورایعالی شهرسازی و معماری مورد بازنگری قرار گرفته تا ملاحظات حفاظتی، گردشگری و دغدغههای جوامع محلی و فعالان میراثفرهنگی بهدرستی در طرح لحاظ شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی دارابی درباره بررسی موضوع حریم درجه ۲ تختجمشید در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران اظهار کرد: تشکیل این جلسه در احترام به دغدغههای جوامع محلی، رسانهها و فعالان حوزه میراثفرهنگی انجام شد تا این پیام روشن منتقل شود که صداها و نگرانیهای کارشناسی و اجتماعی شنیده میشود و مسئولان نسبت به آنها بیتفاوت نیستند.
وی افزود: در گذشته نیز موضوعات و پروندههای متعددی در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح شده که پس از بررسی، گفتوگو و ارزیابی کارشناسی، برخی مصوبات اصلاح یا بازنگری شدهاند.
او با اشاره به تجربه بازنگری در موضوع باغ جهانی بهشهر گفت: در آن مورد نیز با وجود مصوبه قبلی شورای عالی، موضوع مورد بازنگری قرار گرفت و تصمیم جدیدی اتخاذ شد؛ بنابراین، بازنگری مصوبات و اصلاح مسیرهای تصمیمگیری، در صورت وجود ملاحظات کارشناسی و حفاظتی، امری مسبوق به سابقه است.
تختجمشید؛ میراث جهانی که صیانت از آن خط قرمز است
دارابی در ادامه با اشاره به جایگاه تختجمشید در میراثجهانی ایران گفت: تختجمشید، چغازنبیل و میدان نقشجهان از نخستین آثار جهانی ایران هستند که در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدند و امروز صیانت از این میراث ارزشمند، یکی از مهمترین مسئولیتهای وزارت میراثفرهنگی است.
او افزود: ایران امروز دارای ۳۰ اثر ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو است که در نقاط مختلف کشور قرار گرفتهاند و وزارت میراثفرهنگی بهعنوان متولی حفاظت و صیانت از این آثار، خود را در خط مقدم پاسداری از ارزشهای تاریخی، فرهنگی و جهانی آنها میداند.
معاون میراثفرهنگی کشور با تاکید بر حساسیت ویژه تختجمشید تصریح کرد: در موضوع اخیر چند مسئله در کنار یکدیگر قرار گرفته است؛ از جمله موضوع الحاق روستای مهدیه به محدوده شهری و همچنین محدوده حدود ۱۷۰ هکتاری که در جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری مورد بحث قرار گرفت.
توسعه گردشگری؛ رویکرد مورد تاکید در محدوده پیرامونی تختجمشید
دارابی ادامه داد: در مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری نیز نظر وزارت میراثفرهنگی مورد توجه قرار گرفته و تاکید بر این است که ظرفیتهای این محدوده در راستای توسعه گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.
او گفت: ما امروز شعار «هر روستا یک بومگردی» را در وزارت میراثفرهنگی دنبال میکنیم، ظرفیتهای روستایی، بومگردیها و زیرساختهای گردشگری میتوانند در چارچوب ضوابط و الزامات حفاظتی به توسعه پایدار منطقه کمک کنند.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور خاطرنشان کرد: موضوع بازنگری مصوبه نیز با درخواست وزارت میراثفرهنگی و استانداری فارس در شورای عالی مطرح شده است تا فرصت کافی برای بررسی همهجانبه موضوع و جانمایی دقیق ملاحظات میراثفرهنگی، گردشگری و اجتماعی فراهم شود.
نگرانی از توسعه شهرنشینی به سمت تختجمشید، موضوعیت ندارد
دارابی با اشاره به دغدغه برخی فعالان میراثفرهنگی درباره الحاق روستای مهدیه به شهر اظهار کرد: نگرانی مطرحشده این است که الحاق روستا به شهر، در آینده زمینه توسعه شهرنشینی به سمت تختجمشید را فراهم کند؛ اما بر اساس توضیحات ارائهشده در جلسه شورای عالی، چنین رویکردی در طرح مورد نظر نیست و این نگرانی از این منظر جای طرح ندارد.
او تاکید کرد: مسئله اصلی این است که ملاحظات حفاظتی از همان مرحله طراحی و تدوین طرح مورد توجه قرار گیرد و پیش از آنکه مسئلهای ایجاد شود، سازوکارهای لازم برای پیشگیری از آسیب به عرصه و حریم اثر پیشبینی شود.
حریم تختجمشید محل ساختوسازهای نامرتبط نیست
معاون میراثفرهنگی کشور درباره ضوابط ساختوساز در محدوده تختجمشید نیز گفت: در حریم درجه یک اساسا نباید هیچ کاری اتفاق بیفتد و در حریم درجه ۲ نیز ضوابط مشخصی وجود دارد.
دارابی افزود: ارتفاع ساختوساز در حریم درجه ۲ نیز ضابطهمند است و ساخت هتلهای بلندمرتبه یا برج در این محدوده مطرح نیست، آنچه مورد نظر است، ایجاد زیرساختهای متناسب گردشگری از جمله اقامتگاههای بومگردی و تأسیسات مرتبط با گردشگری، آن هم در چارچوب ضوابط و ملاحظات میراثفرهنگی است.
او تصریح کرد: مراد، اقامتگاههای بومگردی و زیرساختهای گردشگری است، نه اینکه آنجا ساختوسازهای غیرمرتبط ایجاد شود.
باید از تصمیمهای آسیبزا پیشگیری کنیم
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور با اشاره به مرحله فعلی بررسی طرح گفت: اکنون در مرحله دوم کار قرار داریم و بسیاری از ملاحظاتی که امروز در جلسه مطرح شد، با این هدف بود که پیش از نهاییشدن طرح، ملاحظات حفاظتی و میراثی بهدرستی در آن لحاظ شود.
او افزود: تاکید وزیر راه و شهرسازی نیز بر توجه به همین ملاحظات بوده است و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری نیز در همین چارچوب قابل تفسیر است.
دارابی در پایان با قدردانی از دغدغهمندی جوامع محلی، رسانهها و انجمنهای تخصصی گفت: ما به هر صورت نیاز به بحث و گفتوگو داریم؛ بهصورت سریع، صادقانه و با اطلاعرسانی درست.
او تاکید کرد: گاهی اطلاعرسانی ناقص درباره یک موضوع، زمینه شکلگیری اخبار بعدی و برداشتهای متفاوت را فراهم میکند و در چنین شرایطی، رسانهها وظیفه مهمی در اطلاعرسانی دقیق، شفاف و مسئولانه دارند.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور خاطرنشان کرد: رویکرد وزارت میراثفرهنگی در این موضوع، صیانت از تختجمشید در کنار فراهمکردن زمینه توسعه گردشگری پایدار منطقه است، بهگونهای که توسعه اقتصادی و گردشگری منطقه نه در تعارض با میراثجهانی، بلکه در خدمت حفاظت و معرفی شایسته این میراث قرار گیرد.