وزارت راه و شهرسازی از اختصاص زمین برای ساخت بیش از ۸۵۴ هزار واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی خبر داد؛ همچنین بیش از ۶۱ هزار هکتار زمین برای ایجاد شهرک‌های جدید شناسایی و پیشنهاد شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، وزارت راه و شهرسازی گزارشی از اقدامات انجام‌شده در اجرای مواد ۵ تا ۹ قانون جهش تولید مسکن ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، زمین مورد نیاز برای احداث بیش از ۸۵۴ هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها به شکل اجاره ۹۹ ساله اختصاص یافته است.

از این میزان، ظرفیت ساخت ۸۳۱ هزار و ۸۶۷ واحد در مناطق شهری و ۲۲ هزار و ۷۰۴ واحد در مناطق روستایی قرار دارد.

اراضی شهری برای ساخت مسکن به شیوه‌های انفرادی، گروهی، تعاونی و انبوه‌سازی در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گرفته است.

فارس، خراسان رضوی، اصفهان، تهران، قم و هرمزگان بیشترین ظرفیت تخصیص طرح‌های مسکونی در اراضی شهری را به خود اختصاص داده‌اند.

در بخش روستایی نیز قم، خراسان جنوبی، زنجان و خراسان رضوی در شمار استان‌های دارای بالاترین ظرفیت قرار دارند.

در اجرای ماده ۸ قانون، بیش از ۸ هزار و ۱۹۵ هکتار از اراضی دولتی و خصوصی برای کاربری مسکونی تعیین تکلیف شده است.

این اراضی از طریق کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در استان‌ها بررسی و تعیین تکلیف شده‌اند.

در بخش دیگری از این گزارش، شناسایی بیش از ۶۱ هزار هکتار زمین برای ایجاد شهرک‌های جدید اعلام شده است.

از مجموع اراضی پیشنهادی، ۱۷ هزار و ۶۴۴ هکتار به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.

همچنین بررسی ۲۰ هزار و ۳۹۸ هکتار از اراضی پیشنهادی همچنان در جریان است و با ۲۳ هزار و ۸۲ هکتار نیز موافقت نشده است.

این اراضی در محدوده و خارج از حریم شهرها قرار دارند و برای تأمین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان در نظر گرفته شده‌اند.

در حوزه تأمین مالی نیز آیین‌نامه‌های مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن در آذر ۱۴۰۲ به تصویب هیئت وزیران رسید.

با این حال، به گفته وزارت راه و شهرسازی، به دلیل عدم تأمین بخش قابل توجهی از منابع پیش‌بینی‌شده و حجم تعهدات صندوق ملی مسکن، امکان تخصیص منابع برای انتشار اوراق تأمین مالی فراهم نشده است.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است اجرای این اقدامات در چارچوب مواد مختلف قانون جهش تولید مسکن دنبال می‌شود.