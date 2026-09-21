به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فسا گفت: فردی که به صورت غیرمجاز در منطقه کوهستانی خرمن‌کوه این شهرستان اقدام به برداشت آنعوزه می کرد هنگام ارتکاب جرم دستگیر شد.

خسروانی افزود: پس از تنظیم صورت‌جلسه تخلف، متهم برای مراحل دادرسی و پیگیری قضایی به پاسگاه انتظامی ارجاع داده شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فسا بیان کرد: حراست از عرصه‌های ملی و ذخایر ژنتیکی منطقه خط قرمز بوده و با هرگونه دست‌اندازی و برداشت غیرمجاز از منابع طبیعی، قاطعانه برخورد قانونی خواهد شد.

گیاه انغوزه از گونه‌های گیاهی در معرض خطر انقراض بوده و در فهرست گونه‌های دارای وضعیت بحرانی (CR) قرار دارد، از این رو هرگونه برداشت غیرمجاز آن علاوه بر آسیب به تنوع زیستی پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.