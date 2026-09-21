پخش زنده
امروز: -
پنج هزار و ۸۰۰پلیس مدرسه در استان با هدف ارتقای ایمنی عبور و مرور دانشآموزان و کاهش مخاطرات ترافیکی ساماندهی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راهوراستان اصفهان گفت: با آغاز سال تحصیلی جدید و لزوم پیشگیری از حوادث احتمالی برای قشر آیندهساز دانشآموز، طرح جامع ساماندهی و بهکارگیری «پلیس مدرسه» با همکاری دستگاههای مربوط در سراسر استان اصفهان عملیاتی شده است.
سرهنگ علی مولوی افزود: بر اساس برنامهریزیها، هماکنون بیش از ۹۰۰ پلیس مدرسه در کلانشهر اصفهان و در مجموع پنج هزار و ۸۰۰ پلیس مدرسه در تمامی شهرستانها و مناطق استان سازماندهی شده و در محدوده پیرامونی مراکز آموزشی مشغول به فعالیت هستند.
وی نقش این طرح را در کنترل ترافیک محلی دارای اهمیت دانست و ادامه داد: این اقدام نه تنها در راستای نظارت میدانی و ایجاد ایمنی فیزیکی برای عبور و مرور دانشآموزان از عرض معابر اجرامیشود، بلکه گام بلندی در خصوص نهادینهسازی فرهنگ ترافیک، قانون مداری و مسئولیتپذیری اجتماعی در میان کودکان و نوجوانان به شمار میرود.
سرهنگ مولوی با اشاره به حساسیت ساعات ورود و خروج مدارس و افزایش حجم تردد خودروها در این بازههای زمانی گفت: حضور خادمان کوچک پلیس در کنار عوامل راهور، نقش به سزایی در کاهش بار ترافیکی و پیشگیری از مخاطرات رانندگی در حریم مدارس دارد.
وی از رانندگان وسایل نقلیه خواست: با احترام کامل به علائم هشداردهنده، قوانین عبور و مرور و بهویژه دستورات پلیس مدرسه، این همیاران کوچک و کوشا را در برقراری نظم، ایمنی و روانسازی ترافیک معابر یاری کنند.