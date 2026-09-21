عضو هیئت‌مدیره انجمن شیرینی و شکلات ایران از صادرات محصولات این صنعت به بیش از ۶۰ کشور دنیا خبر داد.

تولید و صادرات در صنعت شیرینی و شکلات

تولید و صادرات در صنعت شیرینی و شکلات

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ به گفته آقای گرجی؛ کیفیت محصولات ایرانی و نوآوری در تولید باعث شده تا بتوانیم وارد بازار‌های جهانی شویم.

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت شیرینی و شکلات از ۲۷ شهریور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران آغاز شده و امروز به کار خود خاتمه می‌دهد.





گزارش از امیر نوایی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما



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