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عضو هیئتمدیره انجمن شیرینی و شکلات ایران از صادرات محصولات این صنعت به بیش از ۶۰ کشور دنیا خبر داد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ به گفته آقای گرجی؛ کیفیت محصولات ایرانی و نوآوری در تولید باعث شده تا بتوانیم وارد بازارهای جهانی شویم.
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت شیرینی و شکلات از ۲۷ شهریور در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آغاز شده و امروز به کار خود خاتمه میدهد.
گزارش از امیر نوایی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
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